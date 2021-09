Na hřišti vystřídal Kaloče a trenéři si od něj nejspíš slibovali myšlenku, přihrávku, či zakončení, které by zaskočilo a překonalo ostražitou defenzivu Sigmy. Nic takového se nedostavilo. Bývalý hráč Karviné či Mladé Boleslavi nebyl na ploše nijak cítit.

V 64. minutě přišel na hřiště a okamžitě se zapojil do hry. Na pravé straně byl aktivní, snažil se něco vymyslet, centroval. V závěru se sice procpal do zakončení, střela levačkou však byla spíše uspěchaná, než promyšlená. Podle toho dopadla.

Jeho příchod dvacet minut před koncem pomohl ještě víc rozhýbat hru Baníku, vrcholem pak byl jeho měkoučký centr, který do sítě Olomouce umístil Ladislav Almási. O podobnou věc se pak De Azevedo pokoušel znovu, ale tentokrát bez úspěchu.

V prvním poločase nebyl příliš vidět, s výjimkou dvou hlaviček do náručí brankáře. Nedařilo se mu ani udržet míče vepředu, což tlumilo snahu Baníku o tlak. Po pauze to bylo lepší, zaměstnával obranu soupeře, až nakonec v 84. minutě hlavou skóroval.

V první půli zabránil několika atakům Sigmy a dokázal získat řadu míčů. Postupem času ale jeho defenzivní pojetí přestalo být při záporném skóre zápasu na hřišti pro Baník potřeba a tak šel do hry ofenzivnější Budínský.

Působil na velké ploše, opět se zapojoval do obranné a útočné fáze. Jednou se dostal k nebezpečnému zakončení, ale olomoucká obrana i brankář Macík dobře reagovala.

Byl vidět, podle trenéra Smetany podal jeden z nejlepších výkonů. Po jeho centru si málem Sigma vstřelila vlastní branku. Jeho známku však sráží dvě velké hrubky. U inkasované branky nepohlídal náběh střelce Hály, ve druhé půli pak jen díky benevolenci rozhodčího nešel po druhé žluté kartě do sprch.

Přes jeho stranu zejména v první půli Olomouc útočila, nakonec dostal po jednom zákroku žlutou kartu a už si dával větší pozor, aby nemusel jít do nějaké ošemetné situace. V honbě za vyrovnáním vystřídal také posty pravého i levého záložníka.

Tak jako v předchozích zápasech téměř bez zákroku, s gólem dělat mnoho nemohl. O to více si zahrál nohami. Ať už v rozehrávce, nebo pomáhal stoperům eliminovat dlouhé míče Sigmy za obranu.

/ZNÁMKY, ANKETA/ Fotbalisté Baníku Ostrava remizovali v páteční předehrávce 8. kola FORTUNA:LIGY v Olomouci 1:1. Deník zhodnotil výkony jednotlivých svěřenců Ondřeje Smetany a Tomáše Galáska jako ve škole (nejlepší 1, nejhorší 5). Podmínkou pro hodnocení bylo odehrání alespoň 20 minut duelu. Kdo se ukázal a kdo naopak propadl? Jak jste to viděli vy?

Nahravá se anketa

