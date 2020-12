Jak jste se vlastně během karantény cítil?

Zrovna já jsem těch příznaků moc neměl. Ztratil jsem čich a měl pár dní rýmů, takže jsem mohl doma normálně trénovat. Když jsme se sešli ke společnému tréninku, chvíli jsem nejistotu cítil. To je ale pochopitelné. Všechno je najednou ve větší intenzitě s balonem, takže nějaká ta přihrávka nebo zpracování určitě nebylo optimální. Snad to ale bude v pohodě.

Čeká vás slezské derby v Opavě. Může být nerozehranost problém?

Projevit se to může. Vždyť jsme měsíc nehráli, pak přišel zápas v Příbrami a od té doby zase dlouho nic. Zase jsme ale všichni natěšení. Víme, že body musíme dohánět pořád. Tím spíš, že nám vstup do sezony nevyšel. Když následující zápasy zvládneme a posuneme se výš, můžou se ty dva chybějící zápasy, které budeme dohrávat na jaře, změnit v takový příjemný bonus.

Během osmnácti dnů musíte odehrát pět zápasů. To je pořádný zápřah…

Už jsme to zažili v nadstavbové části. Taky to bylo po koronaviru, a pak jsme hráli podobným modelem. Já to vítám. Máme za sebou období, kdy jsme víc trénovali, než hráli. A i když jsou tréninky pestré, zápasy a emoce chybí a je to znát. Teď budeme hrát naopak častěji. Věřím, že to zvládneme, máme široký kádr a kondičně jsme na tom dobře.