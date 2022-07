„Myslím si, že máme na čem ještě pracovat. Jsou asi tři týdny do ligy, máme před sebou herní soustředění, kde se zaměříme na taktické věci, protože dosud to bylo spíše kondičního rázu s prvky taktiky. Na sezonu budeme dobře nachystaní,“ dodal.

Jak vás napadlo vypustit na Harta ránu z půlky hřiště?

Od první minuty jsem koukal, kde stojí, že to není možné, ale on takhle stál celý zápas. Říkal jsem si, že když se odrazí nějaký balon, nebo zachytím přihrávku, tak to zkusím. Stalo se to hned ve třetí minutě, bohužel jsem to o kousek netrefil.

Už jste se s něčím podobným setkal?

Viděl jsem takhle hrávat Neuera. Samozřejmě, je to si tahle třída gólmanů, kteří si to dovolí. Jsou si jistí nohama. Čekal jsem, že bude hrát vysoko, i jsem už včera přemýšlel, že ho lobnu, ale i tak mě to překvapilo, jak byl vysoko.

Kolik pak chybělo vaší hlavičce?

To jsem vůbec neviděl, měl jsem před sebou dvou a půl metrový stín a nic jsem neviděl. Byl tam včas, ani jsem neviděl, kam jsem ho trefil. Kdybych to dával spíš dolů, tak by to možná šlo. Cítil jsem, že by blízko.

Jinak zápas byla celkem rychlovka, co myslíte?

Trochu jo, trochu jo. Na začátku soupeř kontroloval míč, pro nás to znamenalo víc běhání, ale myslím, že jsme to zvládli. Běžecky.

A fotbalově?

Mrzí chyby, protože jsme soupeři v gólech i šancích hodně pomohli. Samozřejmě uznávám velkou sílu soupeře, mám k němu respekt, protože ukázal, že je úplně jinde. Technicky i v organizaci hry. Po ztrátě balonu, jak jsou schopni hned zapresovat. Ukázali velkou kvalitu, jen mě mrzí, že v gólech jsme jim pomohli.

Jaké to je si zahrát proti soupeři, jako je Celtic?

Únavné. (směje se) Ale ne, je to hezké. K výročí klubu tohle patřilo, ideální soupeř, fantastická atmosféra, takže bych rád všechny pochválil. Myslím si, že k oslavě takhle velkého klubu to patří. I pro nás na hřišti bylo super si proti takovým hráčům zahrát.

Říkáte, že to bylo únavné. A ostré? Nebo už se na Ostrovech hraje jinak?

Nebyli až tak důrazní, jako když jsme dřív koukali na skotskou ligu. Snažili se kombinovat, snažili se hrát odzadu. Klasický ostrovní fotbal – kopněme to nahoru a jděme do souboje už nikdo ani moc nehraje. Ani na Ostrovech. Soupeř ukázal kvalitu na míči.

Prozradilo vám to, kde je evropský fotbal?

Samozřejmě, ukázali kvalitu. Tohle je Celtic! Klub s miliardovým rozpočtem, v českých asi ještě víc miliard. Bylo vidět, že hráče má posbírané z celého světa, byli tam tři čtyři kluci z Japonska. Dělají přestupy za x milionů eur, musí mít kvalitu jinde. Ukázalo nám to, že kdybychom byli lepší v organizaci a nedělali chyby, tak se s nimi dá uhrát výsledek.

Baník mluví o pohárech. Teď aspoň víte, kolik vám do nich chybí?

Tohle je Liga mistrů, takže… Do ní ještě asi máme pár kroků, třeba zkusíme nějakou nižší soutěž.

Zaujal vás někdo z hráčů Celtiku?

Nebyl moc čas, možná kapitán Callum McGregor, zkušenost na míči. Nepanikařil, když jsem na něj vyběhl, úplně v klidu si to narazil. Zaujalo mě jich víc, každý tam byl dobrý fotbalista.

A vyprodaný stadion vás určitě potěšil, že?

Samozřejmě. Všem děkuji, že přišli.