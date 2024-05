Fanoušci fotbalového Baníku Ostrava budou tento týden na nohou. Slezskému klubu půjde hned o dva zásadní milníky, minimálně tedy v éře majitele Václava Brabce. Ligový A-tým se proti Slovácku popere v neděli (16 hodin) o čtvrté místo a vstupenku do evropských pohárů, byť situaci nemá plně ve svých rukou. Ještě předtím si však třetiligová rezerva může zajistit postup do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Choreo fanoušků Baníku Ostrava na Spartě (14. května 2024). | Video: David Hekele

Touto dobou za týden mohou mít za sebou na Bazalech dvojnásobné oslavy. Začněme tím jednodušším a matematicky pravděpodobnějším. Třetiligový B-tým jasně vládne MSFL. Na jaře prohrál jen jednou – v úvodu s Karvinou B (0:1) – od té doby z jedenácti zápasů desetkrát vyhrál a jednou plichtil. Na druhé Zlínsko si pět kol před koncem hýčká náskok jedenácti bodů.

„Máme velkou radost, ale zatím není co slavit. Už ve středu nás čeká Hodonín a víme, že ještě nějaké body potřebujeme uhrát,“ řekl po sobotní výhře 2:0 ve Znojmě trenér Josef Dvorník, který by si tak po dvaceti letech mohl – stejně jako kouč brankářů Michal Daněk – zopakovat na Bazalech oslavy. Tenkrát se radovali z mistrovského titulu.

Obecně se tak očekává, že tým své tažení dovede do zdárného konce. Co k tomu potřebuje? Ze strany soupeřů pochopitelně nic.

Podívejte se: Rozjetý Baník má druhou ligu na dosah, ze hry vyřadil Znojmo

Jestli se nechce nijak ohlížet na ostatní, tak dvě výhry. Pokud ve zmíněném středečním vloženém kole porazí na Bazalech Hodonín a o čtyři dny později na stejném místě i Uherský Brod, může se otvírat šampaňské. Jasno však může být už uprostřed týdne, a to pokud kromě výhry Ostravanů v úterý neporazí Zlínsko předposlední Frýdlant nad Ostravicí.

Zajímavostí je, že Zlínsko i třetí Třinec ještě Slezany čekají hned na začátku června. Je však otázkou, zda v té době ještě bude o co hrát. Minimálně ze strany Baníku. Nyní to vypadá, že spíše ne.

VRÁTÍ SE BANÍK DO EVROPY?

Při vší úctě k blížícímu se úspěchu rezervy, oči fotbalových fanoušků v Ostravě se ubírají k nedělnímu odpoledni. To bude v sázce ještě mnohem více. Baník cílí po čtrnácti letech na účast v evropských pohárech. Základním úkolem pro tým Pavla Hapala je, že nesmí prohrát doma se Slováckem. Kdyby se tak stalo, skončí po nadstavbě šestý a je ze hry.

Jakýkoliv jiný výsledek Baníku zajistí minimálně páté místo, které bude znamenat „zápas o Evropu“ proti vítězi prostřední nadstavbové skupiny, tedy s Hradcem Králové, nebo Teplicemi. Hrálo by se v pátek 31. května v Ostravě.

Co Baník vyhoupne do Evropy? Podívejte na klíč, který FCB zajistí čtvrté místo

Slezané však míří ještě výš, ke čtvrté příčce je však nutné zaváhání Mladé Boleslavi v pražském Edenu proti Slavii. V případě remízy Středočechů Baník musí vyhrát, pakliže prohrají, stačí FCB ve Vítkovicích nerozhodný výsledek.

„Věřím, že do posledního zápasu se mužstvo daleko víc semkne. Myslím tím, že bude hrát s větší odvahou a s větším úsilím, ale to bude naše práce, abychom se dostali do maximálního výkonu a dokázali jsme to doma urvat,“ prohlásil v sobotu po remíze v Plzni trenér Baníku Pavel Hapal.

„Vnitřně nějak věřím, že i když to nemáme ve svých rukou, tak pokud ten zápas sami zvládneme, mohli bychom na čtvrtém místě skončit,“ dodal šéf ostravské lavičky.

Proti němu stál o víkendu Miroslav Koubek, který je posledním trenérem, za jehož éry se Baník do Evropy podíval. Střelcem Plzně byl navíc Matěj Vydra, útočník, jenž měl na kvalifikaci značný podíl a v létě 2010 odešel po půlroce v Ostravě do zahraničí. Jak symbolické…