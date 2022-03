Kluci si vynutili sérii rohů, pokaždé to rozehrávali jinak. Jednou centr, podruhé nakrátko, nebo narážečka a střela… To se mi strašně líbilo. Byla z toho i tyčka. No, a tím bych to asi uzavřel, protože po 30. minutě už není co chválit. Jedině zase Laštůvku.

Fanoušci se mě ptají, co se stalo. Na to neumím odpovědět. Já totiž nevím. Asi si Liberec řekl, že když tady jeli takovou dálku, tak musí začít hrát. Zkusili nebýt pasivní a šlo jim to. Na to už Baník nezareagoval, ani střídání nebyla účinná. Nic se nezměnilo.

Pokud bych měl ale pokračovat v pozitivním tónu, nemůžu nezmínit béčko, které porazilo po skvělém výkonu Sigmu. I soupeř hrál výborně. Byl to velmi dobrý zápas, Baník potvrdil výkony z přípravy, které byly na vysoké úrovni. Z áčka tam bylo pět šest kluků, v čele s Tetourem a přistoupili k tomu fantasticky. Chválím! Celkově bych rád vyzdvihl práci trenéra Hejduška, jeho asistentů Milana Chalupy s Ivem Stašem a vůbec celého realizačního týmu.

Vidím na nich, jak týden co týden odvádí kus dobré práce, je to skvělá parta a uvidíme, kam to dotáhnou. Jsem si jistý, že budou chtít co nejvýš, samozřejmě zaznamenávám hlasy směrem k postupu, ale to je spíš otázka na majitele a vedení. Rezerva to za cíl nemá, z mého čistě fotbalového pohledu by to ale bylo určitě lepší, než kluky posílat do druhé ligy na hostování třeba do Táborska. Ale je to jen můj názor. Určitě záleží i na financích.

Když se vrátím k áčku, trenéři si musí vše zanalyzovat, říct si, co bylo špatně, jak to změnit a na Slovácku podat jiný výkon. Věřím, že se z toho otřepou a bude to rozdílný zápas. Já bych byl rád, protože opět přijede spousta fanoušků z Ostravy a Baník tam bude mít v podstatě domácí prostředí. Těžký soupeř s kvalitním trenérem, na jaře mu to skřípe, i když teď vyhrál. To ho povzbudí. Bude to taktický souboj, ale jsem optimista a Baníku věřím.

Samozřejmě k pohárům je kromě čtvrtého místa třeba i vítězství Sparty v MOL Cupu. Co na to říkám? Ať to Sparta vyhraje! Na to se nehledí, že jde o Spartu. Pokud to Baníku pomůže, jsem jedině pro.

A když jsem u Sparty, při pohledu na tabulku je o to větší škoda ztrát doma s Teplicemi, nebo s Libercem. Už jsme ji totiž mohli mít. Upřímně, myslím, že těžko bude v Jablonci vyhrávat. Viděl jsem derby, snaha tam byla, ale na Slavii nemá. Myslím si, že třetí místo za této situace nejsou vzdušné zámky. Není to nereálné. S výkonem jako od 30. minuty proti Liberci to ale nepůjde.

PROFIL:

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V reprezentaci odehrál dva přátelské zápasy, vstřelil v nich dvě branky.