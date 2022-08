U prvního vyzdvihnu Fleišmana. V jednoduchosti je síla! Tady se ukázalo, jak může být „starý“ hráč platný svou zkušeností a kopací technikou. Zahrál to geniálně. Milimetrově. Navíc v pravou chvíli, když to Baník nejvíc potřeboval, aby zápas strhl na svou stranu.

Proč to ale říkám? Všiml jsem si, že na hráčích byla znát od začátku nervozita, svázanost. Měli pocit, že musí vyhrát a nezklamat fanoušky. Myslím, že to Baníku ubližuje. Hráčům uskakují míče, hra je těžkopádná. Chtěl bych tímto říct, že lidi nebudou naštvaní, že se nevyhrává. Nebo že se zrovna nedaří.

Kouč Baníku Vrba: Efektivita úžasná, vyloučení nám uškodilo. Proč musel na šití?

Martin Lukeš (43 let) je bývalý záložník. Vyjma sezony 2003/04, kdy byl ve Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Povinnosti kluků vůči lidem, kteří celý týden hákují, aby si pak mohli koupit lístek na fotbal, je nechat na hřišti vše. Bojovat, běhat, skákat do střel, obětavost… Když tohle předvedou, mohou se fanouškům podívat do očí a ti to vezmou, i když výsledek nebude dobrý. Pokud se budou rvát za Baník, výsledky přijdou později. Nervozita není na místě, spíše to vzít tak, že se chtějí předvést. Motivovat se. I když vím, že to není lehké, když člověk „musí“.

Každopádně bych upozornil na náběh Frydrycha. Nabere tím sebevědomí a jsem přesvědčený, že pět šest branek v sezoně dát může, další tři čtyři Pokorný. Jako Bolf. Byl to pomalu nejlepší střelec týmu, protože jsem mu to tam kopl a on dával góly. Velké týmy umí standardek využít. Je to obrovská pomoc a tady to může být podobné.

Je znát, že pod panem Vrbou se zvedá i Kaloč, kterému to ve dvojici s Pokorným svědčí. Střed je pevnější, on sám se zlepšuje běžecky, technicky, což dokázal potažením balonu a přihrávkou na Jaroně. Pak převzetí, sprint a zakončení… vše perfektní! Parádní gól. Jeho výborný soulad s Buchtou se ukázal při třetí brance, protože Buchta s tou nahrávkou počítal. To mi nikdo nevymluví. Jen potvrdil, že góly dávat umí a bude produktivní.

Baníku pomohla jeho DNA. Přitom za minulého trenéra jsem slyšel, že ti kluci na to nemají, je brzy a takové blbosti. Všichni okolo věděli, že Jaroň na ligu má. Místo vlastních odchovanců stavěli Faltu a další hostovačky. A ti to měli na háku. Naštěstí teď hraje, je gólový, a když bude mít důvěru, bude pálit dál. Pod Vrbou se určitě bude rozvíjet. Na to se těším.

V Baníku jako Kulové? Petr Jaroň: Hlavu si s bráchou barvit nebudeme. Gól pomůže

Vynechat nemohu ani červenou kartu po zákroku na Laštůvku. Kdyby se mu Silný chtěl vyhnout, tak se vyhnul. Nemyslím si, že by mu chtěl ublížit, šlápnout na hlavu, mohl ovšem nadskočil, nebo uhnout. Neudělal to. Místo toho ho zasáhl. Bohužel pro něj.

Ale buďme féroví, to stejné lze říct o Ndefem. Prvně jsem si sice nebyl jistý, ale když jsem viděl záznam, tak také správné vyloučení. Sice odkopl míč, ale soupeře trefil škaredě. Že by Baníku dlouhá přesilovka vyloženě pomohla, to také ne. Od toho se odvíjel druhý poločas.

Nechci to obhajovat, ale sám vím, jak těžké je proti deseti hrát. Jsou stažení, navíc nemají co ztratit, takže jen čekají na brejky a standardky. Já to nikdy neměl rád. Na hřišti chyběl někdo, kdo by tomu dal jasný ráz, dirigent, který by řekl, jak dál. Možná by pomohl gól Buchty, bohužel byl ofsajd. Jinak bych v tom ale nehledal větší problém.