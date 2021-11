Film odhaluje zákulisí Baníku Ostrava v sezoně, kdy jeho fanoušci vinou pandemie koronaviru zůstali stát jen před branami stadionu. Zachycuje atmosféru fotbalové kabiny ve vypjatých okamžicích i srdce lidí, kteří jsou za svůj klub ochotni doslova položit vlastní život.

Zdroj: Youtube

Co se divák dozví? „Že Baník je nejlepší u nás. Nejlépe to asi řekl trenér Smetana. Že si divák toho filmu koupí vstupenku za zavřené dveře. Vezmeme je do míst, kam se jen tak nedostanou a kam z tribun, sociálních sítí a médií běžně nevidí,“ řekl režisér Adam Sušovský.

„Je to snímek bez cenzury, bez jakýchkoliv zásahů. A přitom divákovi ukážeme, že Baník je opravdu životním průvodcem mnoha lidí,“ dodal Adam Sušovský s tím, že promítat se bude v úterý 16., ve středu 17. a v neděli 21. listopadu vždy ve třech časech. Vstupenky na: https://bit.ly/3GKOq5y.