MNOŽSTVÍ ABSENCÍ

Laštůvka, Lischka, Pojezný, Takács, Almási, dlouhodobě Svozil a Juroška. Absence napříč všemi řadami počítají trenéři na Bazalech. Vrba však věří, že alespoň někdo bude proti Sigmě k dispozici. „U Lischky je to složitější. Má natržený sval, kde je doba léčby tři až čtyři týdny. Tam je to jasné. Almási je v situaci, kdy já vlastně ani nevím, co mu přesně je. Těch diagnóz jsem slyšel tolik, pak se zase popřely, že doufám, že to bude tak, aby se příští týden zapojil do tréninku,“ přál si Vrba s tím, že Laštůvka, či Takács by mohli být. „Sestava bude taková, že nastoupí hráči, kteří jsou stoprocentně zdraví a podávali v poslední době kvalitnější výkony,“ řekl jasně kouč.

Fotbalisté Baníku Ostrava (v bílém) v generálce proti Karviné.Zdroj: Petr Kotala