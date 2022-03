Skončilo přestupové období, Baník na poslední chvíli přivedl dva hráče. Takács určitě kvalitu mít bude, když byl ve Slavii. Otázkou je jeho zdravotní stav, protože je po operaci, tak nezbývá než věřit, že bude přínosem. Naopak Janošek se zatím hledá, nikde se nastálo neuchytil, ale na Bohemce pomohl. První zápas, první minuty, vybojoval míč a nakonec z toho byl vítězný gól. Bez jeho důrazu by to nešlo. Začal dobře.

Za celou zimu je – a už jsem to říkal dříve – stěžejní příchod, nebo udržení Lischky. Věřím, že ta jednání nebyla jednoduchá, ale o správnosti tohoto kroku nás přesvědčuje nyní. Hraje výborně, Baník s ním v obraně nedostává góly. O tom jsem ale mluvil už minule. Tak jen tak dál!

K dalším změnám. Odešel sice Sor, ale naopak přišlo několik dalších hráčů, takže si myslím, že Baník byl dobře aktivní na přestupovém trhu. Snad se ty investice do budoucna vyplatí. Navíc Baník má nadějnou juniorku, ze které může čerpat.

Samozřejmě vrcholem týdne byl zápas s Bohemkou, a abych řekl pravdu, chci být pozitivní, protože hlavně to je nyní potřeba, aby se podařilo to, co by baníkovci rádi po letech zase zažili.

V prvním poločase to od Baníku fotbalově nebylo úplně ideální, ale má tři důležité body. Těžko vydolované, ale nesmírně důležité, a to je zásadní.

Myslím, že rozhodla trpělivost a sto, nebo spíše tisíciprocentní zodpovědnost Baníku dozadu. Bohemka nemě᠆la vůbec nic. Pochopitelně nelze nezmínit ani to, že se vyrovnal s těžkým terénem, na kterém se blbě kombinovalo, a v nasazení i osobních soubojích Bohemku dokonce předčil.

Baník opět prokázal, že jeho útok je obrovsky silný a nebezpečný. Almási, Kuzmanovič, Klíma. Všichni jsou góloví, když neskóruje jeden, zastoupí ho další. Vždyť ve velkém procentu zápasů se aspoň jeden z nich trefí. Navíc jsou platní i ve hře. To může být klíčové v závěru ligy.

Trenér má hodně variant, jak si pohrát se sestavou, kombinovat, a to se projevilo i tentokrát. Proti Olomouci se od Almásiho čekalo víc, odehrál průměrný zápas, teď nenastoupil od začátku, ale prospělo to jemu, mužstvu i celému Baníku.

A to se ještě do zápasů nezapojil Tetour, který byl teď v Třinci hrát za béčko. Osobně jsem ten zápas viděl, hrál velmi dobře a zvládl to. Herně, fyzicky a na hodně těžkém terénu v nevlídném počasí, kde to opravdu bylo o hubu i

o zdraví. Pokud se neobjevil později s nohou nějaký problém, určitě bude proti Liberci variantou, kterou trenér bude moci využít. To je velké plus a skvělá zpráva.

