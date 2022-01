Pražané chtějí získat mladého a nadějného křídelníka Yiru Sora. Podle informací Deníku nabízí až 30 milionů korun a podíl patnácti procent na dalším přestupu. V Baníku ale cítí, že pokud bude jednadvacetiletý Nigerijec pokračovat ve svém růstu a výkonech, jako tomu bylo v minulém roce, mohou z toho „vytřískat“ ještě víc. Prodat ho třeba do zahraničí. A neposilovat tím konkurenci. To však slavnému klubu z hlavního města nevoní.

A tak se zřejmě postavil na zadní ve stylu: vy nám nechcete prodat Sora, tak my si vezmeme zpátky Lischku. Do konce roku 2021 zaplatili smluvní pokutu a kreativní obránce se musí po pár měsících hlásit zpět na Letné. Dávno před vypršením hostování, bez možnosti toho, že by Baník uplatněním opce během jara (cca 15 milionů korun) měl možnost získat svou oporu natrvalo.

„David u nás byl na hostování, což znamená, že si jej Sparta může za splnění určitých podmínek a pod finanční sankcí stáhnout zpět. To také udělala. Ta věc ještě není definitivně uzavřena,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.

Podobně v pondělí mluvil i trenér Ondřej Smetana. „Sparta na to měla nárok, klauzule využila a my s tím nemohli nic dělat. Teď čekáme, jak se situace bude vyvíjet, a samozřejmě usilujeme o to, aby se vrátil,“ uvedl s nadějí a s tím, že stoper má na Bazalech nedokončenou práci.

O důležitosti Lischky pro Baník nemusí být řeč. Na podzim nebyl v sestavě v lize pouze jednou. Proti Spartě. „Sami vidíte, že David má obrovský vliv,“ pronesl Smetana k novinářům, od nichž následně dostal otázku, kterou dost možná se spolupracovníky i nadřízenými bude muset řešit – Sor, nebo Lischka? „To se ptáte, abych si vybral?“ usmál se na žurnalisty.

Svůj verdikt řekl, byť nikterak lehce. „Každé mužstvo musí mít dobrou defenzivu,“ začal. „Samozřejmě kdybyste mě postavil ke zdi a přitlačil, tak se budu do poslední chvíle vyhýbat a dlouho neodpovím, ale asi bych zvolil prověřenou kvalitu vzadu,“ nastínil, že v této chvíli by byl pro Davida Lischku.

„Na druhé straně ze Sora se stává výjimečný a zajímavý hráč, který má něco jiného než ostatní a tolikrát nám pomohl, byť s ním je potřebné mít trpělivost, ale ukázal se. Jako trenér bych ani o takové ofenzivní eso nechtěl přijít. Neznám trenéra, který by takového hráče chtěl pustit. Chtěl bych oba dva. Jako Sparta máme ambice a pro jaro jsem počítal s oběma. Určitě je budeme potřebovat,“ měl jasno Ondřej Smetana.

„Jak říkám, postupně se z něj stává hráč, který Baníku pomáhá víc a víc, takže si přeji ho mít v týmu co nejdéle, pracovat na něm a zlepšovat ho. Není to ale otázka na mě, já u jednání nejsem, ale chtěl bych, aby zůstal,“ zopakoval na závěr Smetana.