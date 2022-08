Nechci výkon omlouvat, je ale nutné si uvědomit, že Baník nastupoval před výbornou kulisou pod tlakem nezklamat lidi. Naopak Sigma pokaždé přijede do Ostravy si zahrát, ukázat se, užít si to. Bez stresu. A může jen získat.

To bylo vidět na pohybu. Do 30. minuty byla Sigma fotbalovější, Baník těžkopádnější, ale ne horší. Olomouc měla dvě gólová zakončení, Baník jedno. Škoda šance Klímy. Inkasovaná branka ale vše zlomila. Šehič byl nedůsledný, vždyť olomoucký hráč se u lajny dokonce šmajdnul. Místo toho, aby ho dorazil, a vzal si míč, tak ho nechal hrát a nahrát na gól. Baník šel najednou dolů a nikdo nebyl schopný zvednout jeho prapor, změnit ráz utkání.

Kouč Baníku Vrba: Takto můžeme na vyšší příčky zapomenout. K fanouškům máme dluh

Druhý gól, krásně trefený míč. Přesto jsem věřil, že v případě kontaktní branky by lidi dohnali Baník k vyrovnání. Bohužel.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Co mi ale u Baníku chybělo, byly lepší standardní situace. Nikdo nic nemá proti rozehrání nakrátko. Pavel Vrba to tak hrál v Plzni a dostal se s tím do Ligy mistrů. Pak ale musí přijít kvalitní centr. Vždyť Baník má výborné hlavičkáře. Pokorný, Tijani, Klíma, Frydrych. Centr ale nepřišel ani jeden. Holt chybí Horváth.

Osobně bych volil střídání v druhu zahrání standardek. Aby to bylo variabilní. Jednou do branky, podruhé od ní, potřetí to rozehrát. Ať tak či onak, stejně ale musí být na konci výborný centr. Jinak je to k ničemu.

Výsledek je hrozivý, trenér se k tomu v emocích vyjádřil už po zápase. Čert ví, jak se na to dívá teď. Já kádru věřím. Kdekdo mluví, nebo píše o nutnosti posil. Fanoušci třeba tvrdí, že ve středu zálohy není mozek, tvůrce, špílmachr. Myslím, že to není pravda. Třeba Tetour umí hrát fotbal, tvořit, jen mu teď schází forma. Není to ten Tetour před devíti měsíci. Ani Kaloč nefungoval, stejně jako Kuzmanovič.

Frydrych o kolapsu Baníku: To jsem v úvodu sezony nezažil. Snad nám facka pomůže

A abych řekl pravdu, ani nevím, koho by Baník měl přivést. Jestli je frajer, který pomůže a Brabec ho může do týdne koupit, tak on ho koupí. Já netuším. Já bych se tímto směrem nedíval, protože Baník má dost kvalitních hráčů a velkou konkurenci. Problém jsou zranění. Musí se vrátit Almási a Lischka. Možná by to stačilo. Jinak můj subjektivní pocit je, že tomu chyběli Buchta s Jaroněm. Ty dva bych chtěl vidět od začátku na hřišti.

První zápas se nepovedl, ale to není důvod k panice. Sám si umím představit, možná i vím, jak klukům je. V jakém jsou psychickém stavu po takové prohře. Myslím si ale, že je klíčové, aby věděli, že baníkovská chuligánka a vůbec fanoušci za nimi budou vždy stát. Určitě je po prvním kole nezavrhnou, protože za 14 dní může být vše jinak. Příště to ale musí být lepší.