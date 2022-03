„Měl jsem po tréninku a jel jsem tramvají domů. A najednou mi volal pan Grussmann, že bych měl letět do Turecka doplnit A-tým. Byl jsem nadšený, dokonce jsem si i trochu zakřičel. Tohle jsem nečekal,“ vyprávěl komunikativní mladík v lednu pro klubový web.

Přesun z devatenáctky přes béčko až do prvního mužstva byl tedy fofr. „Byla to síla. Rodiče tomu nemohli uvěřit, dělali si ze mě legraci. Říkali, že je to příběh na knihu. A myslím, že tomu nevěřili až do chvíle, kdy jsem jim ukázal letenky,“ vyznal se odchovanec Polanky, který se do Baníku dostal v roce 2014 přes Vítkovice.

V zápasech s Poznaní a Kisvárdou zaujal. „Vyčníval. Že je dobrý fotbalista, to víme, ale je vidět, že se umí poprat i v soubojích. Hrál velice dobře,“ ocenil asistent Tomáš Galásek. „Ukázal, že je nadstandardní,“ poznamenal někdejší útočník Václav Svěrkoš.

„Jiní mají s rychlostí i tempem tréninku či zápasů problém, on ale naopak. Nechyboval, byl aktivní, chtěl hrát, neměl strach hrát a je znát, že se adaptuje rychle,“ pokračoval. „Když má kolem sebe větší kvalitu, i ta jeho a výkon jdou nahoru. Asi ze začátku bude hrát za béčko, ale nevidím důvod, proč ho nedat už do ligového zápasu. To je ale na zvážení vedení a trenérů,“ dodal Svěrkoš.

Netrvalo dlouho, a student gymnázia se ligy dočkal. V polovině února nastoupil na 18 minut s Teplicemi (2:4). „Pan Grussmann mi říkal, že nejdříve se posunu do béčka, abych si tam navykl na ten dospělý fotbal. A pokud to půjde, pokud třetí ligu zvládnu a půjdu výkonnostně nahoru, že pak by mohl přijít posun výš. Máme na to s panem Grussmannem stejný názor,“ říkal ještě v Turecku Šín.

Nutnost vychovávat si mladíky, nikoli jen přivádět hráče zvenčí, si uvědomuje i hlavní kouč. „Musíme mít i v béčku kluky, kteří vědí, co od nich očekáváme, pak jejich aklimatizace bude jednodušší, než u hráčů, kteří přijdou odjinud. Je to jeden z našich úkolů. Proto s nimi pracujeme,“ uvedl Ondřej Smetana.