K tomu je nutné přičíst i středopolaře Jiřího Boulu, jež se do Ostravy přesunul z hostování v Táborsku, či Petra Jaroně, který byl „povýšen“ z B-týmu. Zadák Karel Pojezný sice do Baníku z Jihlavy přišel, obratem byl ale půjčen do Pardubic.

Naopak mužstvo trenéra Ondřeje Smetany opustil natrvalo Yira Sor (Slavia), na hostování Denis Granečný (Mezőkövesd-Zsóry, Maďarsko), Roman Potočný (Plzeň), Muhammed Sanneh (Pohronie, Slovensko), Adam Jánoš a Ondřej Chvěja (oba Karviná).

Těmito pohyby Baník svůj tým téměř uzavřel. Až na dvě výjimky. Jak už Deník informoval o víkendu, ve hře je totiž stále příchod Ladislava Takácse. Pětadvacetiletý defenzivní univerzál pražské Slavie, který může nastoupit ve středu obrany i zálohy, má být pro trenéra Smetanu žádanou posilou. V této chvíli ho však opět brzdí zdravotní potíže.

Nedávno byl totiž na další operaci menisku, konkrétně jeho vyčištění, a to mu znovu vystavilo stopku. Ostravský Baník je však ochoten čekat na Takácsovo uzdravení. Podle informací Deníku by měl být deadline konec přestupního období, tedy 22. únor.

Zároveň se rýsuje i jeden odchod, byť dočasný. Nadějný stoper Jaroslav Harušťák, který je od začátku ročníku členem A-týmu, absolvoval s ním obě přípravy, a na podzim táhl v MSFL béčko, by měl udělat další krok vpřed a jít hostovat do druhé ligy. V jeho případě by se mělo jednat o Vyškov.

Kromě změn v mužstvu klub pracuje i na udržení současných hráčů. Jedním z těch, komu v červnu končí smlouva, je ofenzivní opora Nemanja Kuzmanovič. Dohoda o prodloužení spolupráce by však měla být blízko.

Ostravané byli v uplynulých týdnech asi nejaktivnějším českým klubem na přestupovém trhu. Přivedl čtyři posily, uhájil pro sebe služby stopera Davida Lischky a podzimní kádr opustila šestice hráčů. Turbulentní zima v tomto směru se ale – zdá se – chýlí už ke konci.