„V Petřkovicích jsme trénovali ve dvou etapách, jelikož měl osobní záležitosti, které si v mezičase musel vyřešit. Když končil tu první, nastavil v týmu pravidla, na nichž jsme sezonu dojeli a byli jsme jen pár minut od vítězství v celé MSFL,“ vzpomíná.

Předloni se spolu snažili zachránit Vítkovice ve druhé lize. „Bohužel to nešlo, byla to kapitola sama pro sebe. Přitom herně to nebylo špatné, trápili jsme i favority jako Pardubice či Brno,“ vybavuje si „covidové“ jaro 2020 Filip Smékal.

Následoval přesun zpět do třetí ligy, Smetana se ujal rezervy Baníku Ostrava. Během podzimu 2020 pak v Příbrami zaskakoval u áčka za Luboše Kozla, když tým postihl covid. A vyhrál 4:0.

„Možná i to vedení přesvědčilo, aby ho po tom zásadním kroku, kdy skončil trenér Kozel, posunulo nahoru. Nebo to možná byla od začátku varianta,“ uvažuje nahlas Filip Smékal, který měl u béčka na starosti videoanalýzy.

Práci svého někdejšího parťáka z předchozích působišť poznává od léta. A občas mu něco vytkne. „Každý týden si voláme, sdělím mu svůj názor. Jsem k němu otevřený, kritický. Vždy mu ale také říkám, že když bude dělat fotbal tak, jak ho vidí, bude úspěšný. Potvrdilo se to. Baník je nahoře a rve se o poháry,“ poukazuje.

LÍBIVĚJŠÍ FOTBAL NEŽ DŘÍV

Nesouhlasí s tvrzením, že Baník hraje jen jednoduchý fotbal. „Ano, od stopera nahoru jde kolmá přihrávka, ale když hráči kolem vědí, co mají dělat,

– a troufám si tvrdit, že v Baníku tomu tak je – je to účinné. Když se pak daří, proč to měnit?“ ptá se Smékal.

„Je tam i řada vykombinovaných situací, které prostě jen nejsou dotaženy do konce. Kdyby tím ale Baník dokráčel k titulu, nebo do pohárů, nikdo se na styl nebude ptát,“ míní. „Tím ale nechci říct, že je Ondrovi jedno, jak tým hraje. Naopak. Myslím si, že teď je to líbivější fotbal, než třeba před rokem a půl,“ soudí Filip Smékal.

Za silné Smetanovy stránky považuje důslednost, přímočarost, pracovitost, že si jde za svým a umí své myšlenky předat hráčům. „Co chce po sobě, vyžaduje i po ostatních. To se někomu nemusí líbit,“ uvědomuje si. „Klidně zastaví trénink, vysvětluje, zdůrazňuje, zopakuje. Do detailu. Nebo hráče seřve bez ohledu na to, jestli jde o mladého juniora, nebo hvězdu mužstva,“ popisuje Smékal.

I při nepříliš velkém počtu utkání dokáže hráče točit a udržovat je v zápasové praxi. „Rozhoduje taktika na soupeře, záměr, nebo sportovní forma jednotlivce. A stane se, že Almási nehraje. Proč? Musíte mu vysvětlit, že platnější bude, když přijde na hřiště v 60. minutě na unaveného soupeře. Kdyby se s ním nemluvilo, mohl by být naštvaný pokaždé, kdy není v základní sestavě, protože je to jeden z nejlepších střelců ligy. Takhle to ale vezme. Ondra umí s hráči komunikovat, chce, aby mančaft byl na jedné lodi,“ má jasno.

JEŠITNOST A SLOŽITĚJŠÍ POVAHA

Není tajemstvím, že inspirací Smetany je vedle zahraničních person i kouč Slavie Jindřich Trpišovský. „Toho jsme sledovali už když byl v Liberci,“ upozorňuje Smékal. „Ondra zaznamenává moderní trendy, kam se fotbal ubírá. Celkově na sobě pracuje. Chodí i za mediálním koučem, aby věděl, jak ve veřejném prostoru vystupovat. Je znát, že se při rozhovorech zlepšuje. Jsou to jen detaily, ale i ty vás postupně zvedají,“ ví Smékal.

A co slabiny? „Nemůžu říct, je ješitný,“ směje se Smékal. „Řadě lidí není na první pohled sympatický. Málokdo si k němu najde cestu, vyjde s ním, je složitější povaha. Mně se to povedlo, dobře se mi s ním spolupracovalo, hodně jsem si od něj vzal a pojí nás přátelství, že řešíme i nefotbalové záležitosti,“ přiznává Smékal. „Má také zajímavý humor a hodně sleduje trendy v módě, takže jeho styl oblékání…, to je kapitola sama pro sebe,“ podotýká.

Ani on ale nerozuměl některým nedávným tahům Smetany a jeho kolegů. „S Teplicemi jsem nepochopil hru na tři stopery. Proč by se měl Baník přizpůsobovat jejich hře? Sám jsem to Ondrovi vytknul. On si to ale uvědomil. Vždyť po zápase sám začal mluvit o špatně zvoleném rozestavení. Ví, že udělal chybu a nebojí se to otevřeně přiznat. Není alibista, je i sebekritický,“ všímá si. „Nebo stažení Kuzmanoviče s Olomoucí,“ připomíná Filip Smékal.

Osobně ho mrzí prosincová remíza Baníku se Slavií (3:3). „Smazali by tím ze sebe nálepku týmu, který to proti elitě neumí. To je poslední krůček, který Ondrovi chybí, že by si lidé řekli, že dokáže hráče na takový zápas připravit. Tam to měli na lopatě. Na druhé straně o pár týdnů později přišla generálka na Slavii, která vám zase otevře oči a vrátí vás zpět na zem,“ usmívá se Smékal s tím, že se právě po utkání v Edenu projevilo, že Smetana a spol. umí tým připravit a na neúspěch reagovat vítězstvím.

„To Baník ukázal v Mladé Boleslavi i po Teplicích,“ přidává.

Věří, že Smetana to dotáhne daleko. „U nás to o mnoho výš než do Baníku ani nejde. Ano, je tu ještě zahraničí, sám hrál v Německu, ale konkurence je obrovská. Každopádně jsem rád, že naše spolupráce pokračuje nadále a kdykoliv se mu mohu ozvat o fotbalovou radu, pomůže mi. A přeji mu, klidně Premier League. Aspoň bych se zajel podívat někam na fotbal,“ uzavírá s nadsázkou Filip Smékal.