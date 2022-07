NÁVRAT VRBY PO 18 LETECH

Čekalo se, kdy to přijde. Stalo se tak letos v létě. Baník dostal do svých řad vymodleného trenéra majitele i řady fanoušků Pavla Vrbu, který má za sebou angažmá ve Spartě. Nyní by rád pamětník mistrovské sezony 2003/04 prorazil v Ostravě, kam se vrátil po dlouhých osmnácti letech.

Fotbalisté Baníku Ostrava v generálce proti Karviné. Na snímku trenér Pavel Vrba.Zdroj: Petr Kotala