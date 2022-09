„Oba kluci jsou hotoví hráči s prověřenou kvalitou v české lize. Víme, co od nich můžeme čekat. Úplně klíčová pro nás byla ochota hráčů do Baníku jít,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel FC Baník Ostrava Alois Grussmann. „Potěšilo mě, že to jednání nebylo o financích. Máme finanční strop a limity, přes které zkrátka nemůžeme jít, a přesto jsme se bez problémů dohodli s hráčem i jeho klubem na podmínkách,“ doplnil Grussmann.