Na trávníku vedlejšího hřiště legendárního stadionu se však představil pouze prvně jmenovaný, který bude v Baníku hostovat do konce sezony z Plzně. Kreativní záložník Koncevoj i defenzivní univerzál Chlumecký totiž tou dobou byli na fyzických testech.

Falta by měl týmu Ondřeje Smetany pomoci svou silou na míči, kreativitou a variabilitou, kdy může na jakémkoliv postu na levé straně, či ve středu zálohy. „Po fyzických testech jsme viděli, jak je kondičně připravený, že se zařadil mezi top tři hráče týmu. To je pro nás s našim stylem povzbuzující zpráva,“ byl rád Smetana.

Dvaadvacetiletý běloruský reprezentant Koncevoj je hlavně křídelník, ale může nastoupit i ve středu hřiště. „Má předpoklady, které hledáme,“ objasnil kouč. „Silný s míčem, tahový, individuální schopnosti, umí dát gól, má asistence. Nechci to zakřiknout, ale podobný profil, jako když jsme hledali Laca Almásiho,“ dodal.

Defenzivní univerzál Chlumecký předčasně skončil v Teplicích. Nechtěl přistoupit na vymazání klauzule ze smlouvy, že při sestupu Severočechů z ligy by byl volným hráčem. „Potřebovali jsme levé straně zvýšit konkurenci, mít víc variant do rozestavení, takže když se nabídl tento relativně ještě mladý hráč, ověřený, jsme se rozhodli, že ho tu chceme mít a pracovat s ním,“ prozradil Smetana s tím, že nejde o náhradu za Lischku. „Chluma jsme měli v řešení ještě před touto situací,“ doplnil šéf ostravské lavičky.

Navíc Baník bude potřebovat na tento post ještě další doplnění. Mluví se o jihlavském Karlu Pojezném, případně Alexandru Mojžíšovi ze slovenského Ružomberoku. „Dál pracujeme. Za mně Alexander Mojžíš je zajímavý hráč, s nímž by také stálo zato pracovat. Využitelný na levém kraji, i halvbekovi, nebo stoperovi. Ty reference jsou o něm nadprůměrné,“ přiznal Smetana.

Šanci porvat se o místo dostane i Petr Jaroň, nejlepší střelec juniorky, a navrátilci Jiří Boula (Táborsko) i Lukáš Cienciala (Dukla Praha). Naopak do nedaleké Karviné se vydali hostovat Adam Jánoš, Ondřej Chvěja a Muhammed Sanneh. Zatímco poslední dva by se v létě mohli rvát v Ostravě o místo, pro Jánoše, jemuž vyprší smlouva, to prakticky znamená v Baníku konec.

„Na jeho pozici se zlepšili jiní hráči, vyrostli, a nepustili ho na hřiště. Jednoduchá a přímá odpověď,“ reagoval jasně Smetana.

Na odchodu z klubu jsou i Roman Potočný a Denis Granečný. „Mají od nás svolení si hledat angažmá,“ potvrdil Smetana.

Baník se už ve čtvrtek představí na Vistě v Zimní lize proti Karviné (10.30 hodin), o dva dny později pak proti Pardubicím (13.30 hodin). Příští středu vyrazí na soustředění do Turecka, kde odehrají čtyři střetnutí. Po návratu bude Slezany v neděli 30. ledna čekat už jen generálka na hřišti pražské Slavie v Edenu.