Překvapivý šok? „Určitě,“ přiznává v obsáhlém rozhovoru pro Deník podzimní opora Slezanů, která z 19 kol v ročníku nastoupila do osmnácti duelů. V nich Lischka celkem třikrát skóroval. „Nelehká situace. Bylo to hektické a pro mě i překvapující,“ přitakává bývalý hráč Jablonce, Karviné či Varnsdorfu.

Zájem Baníku o pokračování svého odchovance v klubu byl zřejmý, dlouho si však obě strany stály za svým. Ledy se pohnuly až v úterý. Letenští kývli na nabídku 15 milionů korun majitele Baníku Václava Brabce a stoper tak opět putoval na Bazaly. Následně s týmem odletěl na soustředění do Turecka.

„Nakonec to ale dopadlo pro mě dobře. Jsem rád, že to mám za sebou, navíc jako hráč Baníku, nikoli jen na hostování,“ dodal.

Byly to pro vás složité momenty na závěr roku, co říkáte?

Určitě. I když jsem věděl z médií, že se něco ohledně mě i Sora řeší, moc informací jsem ale neměl. Počítal jsem s tím, že budu v Baníku pokračovat. Jenže 30. prosince v devět hodin večer mi volal pan Rosický, že mě Sparta stahuje. Měl jsem tři čtyři dny na sbalení a odjezd do Prahy. Šok to pro mě i ostatní lidi byl. A velký.

Řada fanoušků si to okamžitě spojila právě s Yirou Sorem. Necítil jste se v té chvíli trochu jako rukojmí Sparty?

Rukojmím jsem se necítil, i když je jasné, že si to kdekdo spojí dohromady a ani se lidem nedivím. I já v hlavě tu myšlenku měl. Ale když jsem přišel na Spartu, bylo mi panem Vrbou i panem Rosickým řečeno, že jsem měl dobrý podzim a mám šanci se znovu ve Spartě nastartovat. Na druhé straně se ale nebránili ani přestupu, což tak i dopadlo. To jsou věci, které ani nevím, jak pojmenovat, aby šly k sobě. (pousměje se) V této situaci jsem se ale chtěl soustředit hlavně na sebe, protože kdybych byl naštvaný, byl bych sám proti sobě. Chtěl jsem dobře potrénovat, protože je to příprava a z ní potom vycházíte ve druhé polovině sezony.

Jak vás ve Spartě brali?

Komunikace s panem Rosickým byla výborná. Věděl jsem, že za ním kdykoli můžu přijít a zeptat se, jak se to vyvíjí. Už vlastně na začátku mi do telefonu říkal, že variant je víc. Že můžu zůstat ve Spartě, vrátit se do Baníku, nebo jít i do zahraničí.

Hráči i trenéři ale byli prý překvapení, že jste se tam objevil?

Neřekl bych, že trenér byl překvapený. Co mám zprávy, tak mě na podzim sledovali. Překvapený jsem byl já i někteří spoluhráči, že jsem se tam objevil, ale tohle bych asi moc nerozebíral. Řečeno mi bylo, že po dobré polovině sezony si mě stáhli, a nějak domnívat se, jestli za tím bylo něco víc, je asi zbytečné.

Trenér Baníku Ondřej Smetana se na začátku přípravy vyjádřil, že kdyby si měl nutně vybrat mezi vámi a Yirou Sorem, tak spíš by bral vás. Zaznamenal jste to?

Zaregistroval jsem to. A nejen tuhle informaci. Každopádně jsme rádi, že zatím zůstáváme oba v Baníku. Celkově podpora od pana Smetany hrála velkou roli, protože se zajímal o to, jak to vypadá. Už když jsem po sezoně odjel na dovolenou, tak mi volal, že by chtěl, abych pokračoval. I v době, kdy si mě Sparta stáhla, jsme byli v kontaktu a řešili to. Bylo mi řečeno, že mě v Baníku chce a to předává i vedení. Všichni jsme doufali, že to takhle i skončí.

Jaké tedy byly poslední dny?

Byl jsem docela nervózní. Začátek roku byl hektický, v Praze jsem deset dní strávil na hotelu a každý den jsem měl několik telefonátů, jak se to vyvíjí a co bude dál. Do poslední chvíle jsem nic nevěděl, ale pak se to už seběhlo rychle. Informace, že se Sparta a Baník dohodli na přestupu, mi byla oznámena v úterý ve 12 hodin. Měl jsem se rychle rozhodnout a já neváhal. Ještě si mě zavolal pan Rosický do kanceláře, že jsou domluvení, bránit mi nebude a mám svolení jít do Baníku. Rozloučili jsme se v dobrém.

Bylo reálné to ve Spartě opět zkusit v případě nedohody?

Abych se přiznal, sám na sobě jsem cítil, že nemám takovou motivaci, jako když jsem tam šel poprvé. I když vím, že řada hráčů by za Spartu ráda hrála. Já věděl, že musím udělat jiný krok, šancí ve Spartě jsem měl dost, a teď se musím posunout jinam. Každý hráč v mé situaci by zjišťoval i další nabídky a možnosti, ty jsme řešili i my. Teď asi mohu říct, že šlo o Maďarsko a Polsko. Pak ale přišla zpráva, že Baník je ochotný za mě zaplatit určité peníze, že se se Spartou domluvili a bylo to vyřešené.

Cizina vás nelákala?

Nedá se říct, že by nelákala, každý hráč by se nad tím pozastavil a zhodnotil, jestli je to výhodné nebo ne. S manažerem jsme to probírali, ale také jsme se shodli, že po vydařeném podzimu máme já i celý tým v Baníku rozdělanou práci. Víme, jaké jsou cíle, majitel, sportovní ředitel i trenér o mně hodně stáli, z Ostravy pocházím, cítil jsem se tu dobře, takže tyto faktory vyhrály.

Když jste zmínil peníze, suma by měla být okolo 15 milionů korun, což z vás dělá nejdražšího hráče Baníku za éry Václava Brabce. Jak vám to zní?

Snažím se to nevnímat, je to závazek k tomu, abych podával dobré výkony, navázal na podzim, a dokázal, že za tu cenu opravdu stojím. Případně – když to odlehčím – vydělat v budoucnu panu Brabcovi nějaké peníze navíc, než co jsem stál nyní.

Dlouhodobá smlouva vám asi dává pocit jistoty a klidu, že?

Po zkušenostech ve Spartě, kde jsem poslední půlrok nehrál a pak šel na hostování, a teď jsem zase řešil budoucnost, tak jsme chtěli i s manažerem přestup, abych se posunul dál. Už nejsem hráčem Sparty, být v Baníku je o dost lepší, protože jsem v klubu, kde jsem vyrůstal a jsem tu doma.

Proč čtyři a půl roku?

Bavili jsme se, že vzhledem k penězům, které Baník Spartě dá, nebudeme podepisovat dvouletý kontrakt, tak jsme se domluvili na této délce. Uvidíme, jestli tu čtyři a půl roku vydržím.

Několikrát jste zmínil úspěšný podzim, Baník je pátý, vám se také dařilo, tak jak ho osobně hodnotíte?

Pozitiva převažují. Byl to půlrok, kdy jsem odehrál všechny ligové zápasy, které jsem mohl. V situaci, kdy jsem předtím ve Spartě několik měsíců nenastupoval, mi Baník podal pomocnou ruku aspoň formou hostování. Věřím, že jsem ukázal, že Baníku mám co dát, mohu mu pomoci, a proto se rozhodli mě dotáhnout na přestup. Celkově je tu super parta, vytvořil jsem si tu hodně kamarádů, tým šlape a sedl si. Teď se musíme dobře připravit na jaro, protože jak jsem už řekl, máme tu rozdělanou práci.

S parťákem ve stoperské dvojici Jaroslavem Svozilem jste si sedli, a to nejen na trávníku, viďte?

Jsme kamarádi i mimo fotbal. Bývali jsme spolu i na pokoji, bohužel teď po odchodu do Sparty mě vyměnil za Šimona Faltu. (usmívá se) Sám říkal, že už nevěřil, že se vrátím. Tomu já ale nevěřím, přitom jsem ho upozorňoval, aby počkal. Holt mě vyměnil, ale snad i přes tuto neshodu nám tu bude dál na hřišti klapat. Myslím si, že základ je rozumět si i mimo trávník. S Jardou to funguje, máme výborný vztah, to se pak přenáší do fotbalu.

Jste tedy na pokoji na samotce, nebo máte jiného parťáka?

Na samotce nejsem, mám tu Arťoma Koncevoje. Asi jsme na sebe takhle zbyli. (usmívá se) Ale Arťom je vynikající kluk, hodný, tak to jde.

Arťom Koncevoj údajně moc anglicky nehovoří, tak jak se spolu bavíte?

Něco umí, takže lehkou angličtinou se domluvíme. Rusky holt nehovořím, třeba se ale za těch deset dní naučím. Ruština je však do určité míry podobná češtině, řada slovíček zní stejně, takže v tom nevidím problém.

Myslíte, že Arťom Koncevoj, Martin Chlumecký a Šimon Falta zase pozvednou Baník na vyšší úroveň?

Věřím, že posilami budou, protože tu určitě nejsou náhodou a Baník ví, proč si je vybral. Rozhodně zvýší v týmu konkurenci, což je dobře, aby si někdo nemyslel, že má jisté místo. S kluky mám ale za sebou jen den přípravy, takže jsem je moc neviděl a nedokážu je úplně posoudit. Ale věřím, že nám pomohou.

A jak jste na tom vy? Jste už připravený na to zasáhnout do jednoho ze sobotních zápasů?

Ze svého pohledu nevidím důvod, proč bych nenastoupil. To je bez problémů. Se Spartou jsem vše odtrénoval. Proto musím ještě poděkovat panu Vrbovi, že i když se jednalo o mém odchodu, nedával mě nijak na stranu a nechal mě v týmu. I ve hře. Co vím, v sobotu máme mít všichni zátěž 90 minut, takže doufám, že trenér zapojí o mně. (usmívá se)