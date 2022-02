Ze dvou jarních ligových vystoupení domácích viděl jen část nepovedeného duelu s Teplicemi. „A zrovna šlo o fázi, v níž to klukům moc nešlo,“ říká Neuwirth. „Asi lidé čekali druhou jarní výhru, ale kdokoliv, kdo hrál na nejvyšší úrovni ví, že každý zápas je těžký. Zvlášť když Teplice hrají o záchranu,“ dodává.

Poukazuje na fakt, že Baník nejen řadu branek dává, ale i inkasuje. Do detailního hodnocení důvodů se však pouštět nechce. „Neznal jsem záměr trenéra Smetany proti Teplicím, takže bych nerad takhle soudil taktické věci. Spíše bych viděl problém ve spoustě individuálních chyb,“ připomíná Neuwirth.

Ty se týkaly především stopera Martina Chlumeckého. Neuwirth by ho však po jednom špatném utkání neodsuzoval. „V jeho výkonu mohlo hrát roli více atributů, třeba i to, že z mužstva soupeře před nedávnem přišel. Tyto zápasy se stávají. Teď to nevyšlo, příště naopak může pomoci,“ vysvětluje.

Systém, jakým Baník vyrukoval na Středočechy, by měl být nacvičený. „Každé mužstvo ovládá několik způsobů hry. Je možné, že na tom Baník pracoval, ale třeba v přátelácích jsem je neviděl, tudíž nevím, co vedlo trenéry k tomuto rozestavení. Asi analýza soupeře. Ale těžko se to hodnotí, když neznáte záměry trenéra,“ opakuje někdejší stoper se stovkou ligových startů.

Sestava Baníku? Za Svozila Pokorný, Lischka s Laštůvkou připraveni

„Holt se nezadařilo, kluci mají dost kol do konce soutěže, takže bych z toho nedělal vědu. Myslím si, že Teplice se už opakovat nebudou,“ podotýká vzápětí Aleš Neuwirth.

Výraznou pomoc očekává od návratu opor Jana Laštůvky a Davida Lischky, pokud skutečně budou v základní sestavě. „Oba jsou už zkušení. Zvlášť Lašty, který si umí mužstvo dirigovat, je velkou personou i v kabině, takže by to mohla být vzpruha. Ale tím nechci říct, že by Bůďa byl horší. Přece jen ale Lašty toho má za sebou víc a na mužstvo víc platí,“ usuzuje Neuwirth.

„S Davidem Lischkou by zase mohla přijít větší fotbalovost, rozehrávka a organizace hry. Uvidíme, jak moc bude scházet Svozil. To ale ukáže až zápas,“ myslí si. „Můj názor ale je, že se Baník určitě vrátí k rozestavení se čtyřmi obránci,“ míní Neuwirth.

Od střetnutí očekává vyhecovanou bitvu z obou stran. „Zápasy s Olomoucí jsou vždy výživné a také kvalitní. Myslím, že budou padat i góly, to vždy fanouška potěší. Teď se navíc diváci vrátí do hlediště a poženou kluky dopředu. To se projeví i na hřišti. Byl bych rád, kdyby tři body získal Baník,“ uzavírá Aleš Neuwirth.