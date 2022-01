Sor z Baníku do Sparty? Fanoušci nesouhlasí. Leda do zahraničí a za víc, míní

/FOTOGALERIE/ Pořádnou vlnu nevole vyvolala mezi fanoušky ostravského Baníku v závěru minulého roku zpráva, že fotbalový křídelník Yira Sor je v hledáčku pražské Sparty. Podle informací Deníku klub z Letné by měl za jednadvacetiletého nigerijského rychlíka nabízet až 30 milionů korun plus patnáctiprocentní podíl na jeho dalším případném přesunu. Součástí výměny by se mohl stát i stoper David Lischka, který aktuálně na Bazalech hostuje.

Utkání 19. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - Slavia Praha, 19. prosince 2021 v Ostravě. (střed) Lukáš Masopust z Prahy a Collins Yira Sor z Ostravy. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jakmile se informace o tomto možném transferu na trase Ostrava – Praha objevila v éteru, příznivci slezského klubu měli jasno. „Klasika. Jak se začne Baník zvedat, tak ho začnou zas…. Pražáci drancovat, aby jim nešlapal na paty,“ uvedl u odkazu k článku na facebookové stránce Moravskoslezského deníku například Robert Kuboš. „Pokud Baník má hrát špici, musí si umět hráče udržet. Pokud přijde lukrativní nabídka, tak jedině do zahraničí a neposilovat konkurenci,“ dodal jasně na sítí. PODÍVEJTE SE: Fanoušci Baníku v roce 2021? Za branou, na kopci, Pasta na tribuně „30 mega málo. 45 jinak nazdar,“ pronesl rezolutně Lukáš Adamík. „Neprodávat vůbec,“ přidal se s několika vykřičníky Pavel Vevjorka. „Doufám, že má Brabec rozum a prodá ho časem za daleko víc a do zahraničí,“ podpořil své kolegy Milan Sikora. „V žádném případě. Cena Sora může být třikrát větší někde jinde v Evropě. Záleží, jak se s ním bude dál pracovat,“ započal svou úvahu uživatel podepsaný Radim Radas. „Horší je, že Lischka je za dobrou dohodu tady v Baníku s opcí, což potvrdil sám Grussmann (sportovní ředitel Baníku). A na to bude Sparta hrát a trochu kalkulovat. A v létě se chystá Slávka oslovit Almásiho na druhý pokus, ale Baník údajně chce 80 mega, což Slávka naštěstí nedá,“ pokračoval Radas. OBRAZEM: Emoce radosti i smutku. Výhry a prohry Baníku v roce 2021, podívejte se „Hlavně teď nastává doba, jestli se chce celý Baník posunout, nesmí se prodávat, ale udržet kádr. Jinak to bude jako každý rok stejné a bude se přešlapovat na místě,“ doplnil. V podobném duchu byly k vidění reakce i na dalších stránkách fanoušků Baníku, kde se informace objevila. Někteří případný přesun afrického mladíka přirovnávali k Miroslavu Matušovičovi a dalším exbaníkovcům, kteří zamířili v minulosti na Letnou. Jiný názor, než většina, měl ale třeba Prokop Hampl. „30 mega + 15% je teda docela dost,“ napsal. Fanoušci mají o věci jasno, tak uvidíme, jak celá věc dopadne.