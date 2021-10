/FOTOGALERIE/ Jeho gól stál za posledním vítězstvím Baníku nad Spartou. Fotka jeho oslavy, kdy mu stoper letenských Lukáš Štětina „leží“ u nohou, je pak jeho symbolem. Psal se duben 2018, když útočník Milan Baroš brankou na 3:2 v závěru rozburácel stadion ve Vítkovicích a pomohl týmu k udržení v nejvyšší soutěži. Pro Deník bývalý reprezentant na tři a půl roku staré momenty zavzpomínal.

SLAVNÉ VÍTĚZSTVÍ. Fotbalisté Baníku Ostrava naposledy porazili v lize Spartu 28. dubna 2018. Výhru 3:2 vystřelil Slezanům v 86. minutě Milan Baroš a radostí oběhl téměř celý vyprodaný stadion ve Vítkovicích. Šlo o utkání 26. kola sezony 2017/2018. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Když přijdou tyto zápasy, tak si to člověk vybaví, ale že bych to nosil denně v hlavě, to určitě ne,“ upozorňuje na úvod. „Hráli jsme tehdy o záchranu, potřebovali jsme ty body, protože jsme se dotahovali na nesestupové pozice. Podařilo se. Ještě i tímto stylem, kdy jsme vyhráli 3:2 a mým gólem. Pocit nádherný, co k tomu víc říct?“ rozplývá se v rozhovoru Baroš.