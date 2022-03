„Po pádu do druhé ligy, kterému se už po mém vstupu do Baníku dalo těžko zabránit, bylo zapotřebí nachystat Baník tak, aby se okamžitě vrátil zpět. A to se povedlo,“ podotkl Brabec.

„Na začátku mi chyběly zkušenosti i hráči v kádru. V té době jsem si neuvědomoval, jak velký význam má pro budoucnost Baníku nutnost vrátit se okamžitě zpět. Daleko větší důležitost jsem tehdy přikládal řešení existenčních problémů klubu,“ přiznal Brabec.

Na startu nové mise byl nejednou zaskočen. „Asi nejvíce mě překvapila ta nevraživost a někdy až zákeřnost, která v tom konkurenčním prostředí mezi jednotlivými subjekty ve fotbale u nás panuje. Pomlouvání a špinění konkurence je v tomhle prostředí skoro normou. Byl jsem z byznysu zvyklý na to, že podaná ruka platí a že je možné se na ni spolehnout. Ve fotbalovém prostředí to tak úplně bohužel neplatí,“ vykládal Brabec.

Ke sportu má od dětství kladný vztah. „Fotbal jsem odmalička hrál, až po nástupu na vysokou školu jsem toho nechal a vracel jsem se k němu už jen na rekreační úrovni. Sport jsem ale vždy sledoval. Nejen fotbal, taky hokej, lyžování, tenis. Sport mě prostě vždycky bavil. Ale že bych snil o tom, že budu někdy majitelem fotbalového klubu, tak to ne,“ řekl Brabec.

„Nikdy jsem neměl s fotbalem po funkcionářské stránce cokoliv do činění, byl to pro mě jiný svět, o kterém jsem si nemyslel, že do něj někdy vstoupím. A když jsem to prostřednictvím vstupu do Baníku udělal, zjistil jsem, jak málo tomuto světu rozumím. Člověk se ale učí a postupně do toho proniká,“ prohlásil Brabec.

A kde vidí Baník v lednu 2026, tedy v době, kdy by měl slavit deset let v křesle šéfa klubu z Bazalů? „Chtělo by se mi říct, že Baník porazí Barcelonu a že bude v rámci Česka úplně na špici. A to ve všech ohledech, které se Baníku týkají,“ dodal Brabec.

„Ale klíčové pro úspěchy Baníku a vůbec pro jeho život v příštích desetiletích je to, aby byl soběstačným klubem a stál na pevných základech. Pokud se zároveň bude pohybovat na úplné špici, budu šťastný. Pak budu mít jistotu, že má role v této konkrétní etapě historie Baníku Ostrava měla svůj smysl,“ uzavřel Václav Brabec.

Baníku se v letošní sezoně daří. Naposledy vyhrál na hřišti Bohemians 2:0, po 23 zápasech se drží na čtvrtém místě tabulky za elitním triem Slavia, Plzeň, Sparta a nadále živí naději na účast v pohárové Evropě.