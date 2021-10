Přiznává, že to není moc příjemné. Zvlášť když se nedávno nehrálo kvůli reprezentační přestávce. „Zrovna v době, kdy jsem v minulém zápase hrál, jsem se teď těšil. Je mi to líto, víc bych to ale asi nechtěl komentovat,“ říká pro Deník Juroška.

Poprvé pauzíroval na konci minulého roku. V únoru se vrátil, ale další stopku mu vystavil dubnový duel s Opavou. „Nepříjemné. Stejné koleno a problém související s tím předchozím,“ přikyvuje.

„Napoprvé se to klidem dalo dohromady, ale ukázalo se, že jen na nějakou dobu. Asi to nebylo stoprocentní, což mě dohnalo proti Opavě. Byl tam faul za žlutou kartu, koleno se mi podvrtlo a asi došlo k narušení mechanismu, natržení menisku,“ popisuje zpětně Juroška.

„Bohužel nepříjemné a dlouhé období, už to nechci nikdy zažít, takže dělám vše pro to, aby to bylo pevné a v pohodě. Možná i to, abych byl v těch soubojích chytřejší a vyhýbalo se mi to,“ dodává s tím, že léčba šla vesměs podle plánu.

„Vždycky si člověk představuje mít ji rychlejší a dřívější návrat, ale tím tuplem, že to bylo podruhé, jsem to chtěl opravdu vyléčit. Dát tomu čas, naposilovat to a zpevnit. Nechtěl jsem to uspěchat, být na hřišti dřív, a aby to nebylo stoprocentní,“ líčí Juroška.

V zápase podle svých slov ale o ničem neví. „Naštěstí jsem neměl nic vážného, jako mají jiní kluci, třeba mladí u nás v kabině, kteří jsou po operacích křižáků. To jsou daleko horší věci. Jen doufám, že už je to za mnou a musím dělat vše pro to, aby to bylo pevné a drželo,“ opakuje Jan Juroška.

HERNÍ KONDICE JEŠTĚ CHYBÍ

V minulých týdnech absolvoval v rámci nabírání herní praxe zápasy za B-tým, v poháru, případně po minutách i ligové starty. Jít do utkání v základní sestavě je ale přece jen něco jiného.

„Po fyzické stránce jsem připravený dobře, jiné je to s herní kondicí v lize, kde to ještě není takové. Ještě bych pár zápasů potřeboval, abych se cítil optimálně, věděl, že spolehlivě vydržím 90 minut v tempu. Už se k tomu ale blížím a myslím, že je to dobré,“ podotýká muž, který proti Slovácku odehrál 75 minut.

Zejména v prvním poločase byl Juroška aktivní směrem dopředu, zároveň si ale stačil plnit i defenzivní úkoly. Proti svému bývalému klubu tak patřil k nejlepším hráčům v dresu Baníku.

„Byli jsme s trenérem na něčem domluveni, sám jsem nevěděl, co od toho čekat. V průběhu druhého poločasu se mě ptal, jak jsem na tom. Následně se naskytla varianta oživit křídla, takže mě stáhl, protože Ndefe má odehráno, je na tom fyzicky skvěle, takže se to tak naplánovalo,“ odhaluje strategii.

„Mohl jsem, ale už jsem neměl takovou dynamiku, jako v prvním poločase, kdy jsme přes pravou stranu hráli hodně. Když se to bude zlepšovat zápas od zápasu, budu rád, a pomalu se blížím k ideálu,“ přemýšlí Jan Juroška.

Chválu si vysloužil i od trenéra. „Moc se mi líbil. Mám k němu sympatie, on má spoustu aspektů, které ve hře potřebujeme, plus dravost, chtíč, a i když byl risk ho hodit zrovna do takového zápasu proti fyzicky odolnému týmu, silnému v osobních soubojích, tak jsem rád, že se mu to vydařilo. Ani bych nečekal, že vydrží tak dlouho v takové intenzitě,“ vyjádřil se Ondřej Smetana.

Baník v tomto týdnu čekají dvě domácí střetnutí – středeční pohár s Hradcem Králové a nedělní ligová bitva se Spartou.

„V poháru chceme postoupit, i když to bude těžké, protože Hradec ukazuje svou kvalitu. Na Spartu se samozřejmě těšíme,“ uzavírá Jan Juroška.