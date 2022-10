PETR JAROŇ

Petr JaroňZdroj: FC Baník Ostrava

- 3 -

Dalo by se to napsat podobně, jako u Buchty. Svůj přidělený čas na hřišti odmakal, ale ničím konkrétním se do paměti fanoušků nezapsal. Snad jen jednou z mála akcí, kterou ale pokazil nepřesnou přihrávkou. Při jiné šanci po jeho nahrávce Klíma přestřelil.