JIŘÍ BOULA

Jiří BoulaZdroj: FC Baník Ostrava

- 3 -

Přišel na plochu místo Filipa Kaloče. Během půlhodiny na hřišti výraznější chybu neudělal, stejně jako ale ani nic, co by zasáhlo do průběhu utkání ve prospěch Baníku. Do obrany si své poměrně splnil, chtělo by to ale hrát i víc dopředu.