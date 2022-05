NEMANJA KUZMANOVIČ

Nemanja KuzmanovićZdroj: FC Baník Ostrava

Jednou u postranní čáry „vymotal“ střídajícího Šimka, ale to bylo jediné, co za více než dvacet minut na hřišti stihl. Jako obvykle bojoval, napadal, ale k tomu, aby pomohl vyrovnat, nebo dokonce skóre obrátit, to bylo hodně málo.