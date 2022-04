UBONG EKPAI

Ubong EkpaiZdroj: FC Baník Ostrava

- 3 -

Do utkání nastoupil a okamžitě chtěl být platný svým bojovným a buldočím pojetím hry. Zapojoval se do kombinace. Nakonec nejvíc pomohl v defenzivě, když v závěru zabránil v zakončení do prázdné branky Pulkrabovi.