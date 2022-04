„Musíme to utkání zlomit, jakkoliv to půjde. Dívali jsme se na poslední zápasy Hradce, jsou nepříjemní, ale to je v lize kdokoliv. Snad jsme se poučili z vlastních chyb, které jsme udělali v posledních dvou zápasech," řekl asistent Baníku Jan Baránek.