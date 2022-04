DAVID BUCHTA

- 3 -

Jeho produktivita byla při bídě a krizi Baníku klíčem k bodům. V první půli se snažil o individuální akci i kooperaci s Klímou, či Kuzmanovičem, ale nešlo to. Po obrátce si naběhl na pas Bouly a jeho centr si srazil do sítě Havel. V závěru mohl vyrovnat, střelu mu ale zablokovali, později míč do branky neusměrnil ani hlavou.