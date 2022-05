DAVID BUCHTA

David BuchtaZdroj: FC Baník Ostrava

- 4 -

Blýskl se gólovým centrem na třetí trefu Baníku, jinak to ale bylo slabé. Hru neoživil tak, jak se čekalo. Hodně míčů ztratil, navíc ani do obrany do nebylo ideální, nebyl příliš vidět. Trenér Galásek pak přiznal, že čekal od odchovance Baníku víc.