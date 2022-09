NEMANJA KUZMANOVIČ

Nemanja KuzmanovićZdroj: FC Baník Ostrava

- 3 -

Hru Baníku oživil, do utkání vletěl jako velká voda. Nejprve měl velkou šanci, pak poprvé zajímavě centroval do vápna, ale nikdo ze spoluhráčů se k zakončení nedostal. Dočkal se nedlouho poté, kdy jeho nahrávku umístil Smékal. Snažil se, bojoval, vymýšlel, ale bylo to málo.