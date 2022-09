DAVID LISCHKA

Takřka ideální návrat! Po dvouměsíčním zranění natrženého svalu a jen necelých dvou týdnech tréninku, na hřišti to ale nebylo znát. Chybičky by se pochopitelně našly, ale kromě spolehlivé obranné práce šel i do rozehrávky a týmu pomáhal do útoku.