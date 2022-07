JAK TIPUJETE, ŽE SI BANÍK V SEZONĚ POVEDE?

Fotbalisté Baníku Ostrava (v bílém) v generálce proti Karviné.Zdroj: Petr Kotala

Ondřej Novotný: Řeknu to takhle. Rád bych snil o třetím místě, ale myslím si, že to bude extrémně těžké. Slavie je nabitá, Sparta po deseti letech vypadá, že ví, co dělá, konečně chytla dech, byť ji to nepůjde. (usmívá se) Ještě to chvíli potrvá. A bohužel musím vyzdvihnout i Plzeň, protože pan Šádek ukazuje, jaký je kouzelník. Tyto tři týmy budou pro nás hodně těžké. A zvědav jsem na Slovácko. To bychom ale měli nechat za sebou a zbytek bychom měli rozprášit, jestli chceme být tím, čím chceme.

Martin Lukeš: Pevně věřím, že je schopen šlapat na paty Slavii, Spartě a Plzni. A třeba nebýt čtvrtý, ale poskočit i o malinko výš.

Václav Daněk: Těžko říct. Přiznám se, že naživo jsem kluky v přípravě neviděl, netuším, co čekat. Jen jsem četl o zraněných hráčích, jejich alternativách a tak dál, takže je to složité predikovat. Já se to neodvážím. Tady jde snad jen o přání, aby to bylo dobré, respektive lepší, než v minulé sezoně. Jinak je to hádání z křišťálové koule.

František Komňacký: Myslím, že nejsou na místě velká očekávání, že by Baník už letos mohl hrát o první tři příčky. Mužstvo je ve fázi přerodu, přišel nový trenér, kvalitní, který ví, jak s ním pracovat. Je to však běh na delší vzdálenost a kádr bude třeba postupně posilovat a doplňovat. Pak věřím, že výsledky s Vrbou přijdou v dalším období. Na druhé straně atmosféra, která na zápasech bude, bude připomínat mistrovskou sezonu. To bude další plus a důvod, aby Baník hrál nahoře o skupinu o titul. A třeba by mohl přijít úspěch v poháru.

Marek Heinz: Abych se přiznal, poslední týden jsem ani nečetl noviny, takže vím jen nějaké výsledky z přípravy, které jsem zaslechl. Já ale tvrdím, že je to příprava, každé mužstvo je v nějaké fázi a začátky nejsou jednoduché. Proto si neodvážím odhadovat. Důležité bude chytnout začátek, aby mužstvo získalo herní pohodu a nedostalo se zbytečně pod tlak. Zvládnout prostě těch prvních čtyři pět utkání.