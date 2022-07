„Proč se udál v mé kariéře takový propad? Důvodů je víc,“ řekl pro Sport.cz Adam Jánoš, který se pokusí nastartovat v barvách Bohemians. „Jsem moc rád, že se to povedlo. Chci zase hrát, mít z fotbalu radost. Věřím, že se dostanu zpátky do pohody,“ prohlásil.

„Před rokem se mnou chtěl Baník prodloužit smlouvu, já na to ale nekývl. Otevřeně jsem vedení oznámil, že bych chtěl zkusit zahraničí, konkrétně polskou ligu, šlo o můj cíl. A to s tím, že pokud by to nedopadlo, že bych zůstal v Ostravě,“ vykládal.

A přišel zlom. „Trénoval jsem naplno, nic neflákal, bohužel jsem si nepadl do oka s trenérem Smetanou. K fotbalu je potřeba také čistá hlava, kterou jsem v tehdejší době neměl. Navíc týmu se pak dařilo výsledkově a kouč neměl důvod do sestavy sahat,“ líčil.

Šehič: Karviná se snad brzy vrátí, Baník je velký krok. Jaké měl ještě nabídky?

Následoval přesun na hostování do Karviné. „Věřil jsem, že odehraju více zápasů, bohužel se to seklo na čtyřech. Měl jsem zdravotní problémy, zánět stydké kosti. Postupně jsem se vracel, začal trénovat s týmem, ale do hry už jsem nezasáhl,“ podotkl. „Ještě jsem chtěl stihnout alespoň na konci sezony nějaké zápasy v baráži, pomoci mužstvu v boji o záchranu. Na hřiště jsem se ale nedostal,“ pokrčil rameny.

„Mám za sebou složité období. Byl jsem zvyklý pravidelně hrát, vlastně nikdy jsem nevysedával na lavičce. Necítil jsem se dobře, nebyl jsem šťastný. Za minulou sezonou jsem už ale udělal tlustou čáru. V Bohemce chci svou kariéru restartovat,“ dodal.

A jak vlastně bude na Baník vzpomínat? „Těch tři a půl roku je to zatím moje nejdelší angažmá, byl jsem v Ostravě rád, zvykl jsem si tam. Měli jsme dobrou partu na hřišti i mimo něj. Na Baník budu vzpomínat rád,“ uzavřel Adam Jánoš.