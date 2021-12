Na Městském stadionu ve Vítkovicích fandila právě vládou povolená tisícovka diváků, která zaplnila pouze hlavní tribunu. Zbytek patnáctitisícového stánku, který byl téměř vyprodán třeba na konci října se Spartou (2:2), zel prázdnotou.

Proti Jihočechům to ale domácímu týmu Ondřeje Smetany viditelně nevadilo.

„Možná to tak vypadalo, ale chybí nám,“ říkal po vítězném duelu jeden ze střelců Baníku a při neúčasti brankáře Jana Laštůvky kapitán Jiří Fleišman.

„Jsme na ně doma zvyklí, jsou fantastičtí, nicméně jsme věděli, že budou aspoň za branou,“ poukázal Fleišman na již obligátní místo, odkud v takových případech baníkovci mužstvo podporují.

Řada fandů se totiž z pochopitelných důvodů do ochozů nedostala, tak své hlasivky prověřovali mimo stadion. Hráči pak poděkovali nejen přítomným na tribuně, ale právě šli i za těmi, kdo zůstal na parkovišti venku. „Brali jsme to tak, jako by tu byli,“ prozradil Fleišman.

„Ale i ta tisícovka, která přišla, předvedla skvělou atmosféru, fandili nám. Myslím si, že kdyby tu bylo deset tisíc fanoušků, třeba bychom nějaké šance ještě dotáhli do konce, protože by nás hnali. Je něco fantastického, když vám fandí,“ byl přesvědčený kapitán Baníku.

A podivoval se nad faktem, že lidé na stadiony nemohou ve větším počtu. „Spousta je očkovaných, takže to nechápu. Je to škoda. Lidi si to zaslouží,“ zakroutil hlavou Fleišman.

