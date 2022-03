„Úplně hotové a v pohodě to není. Nějak jsem se ale dal dohromady a snad se to v následujících týdnech bude zlepšovat. Řekl bych, že jsem připraven,“ dodal vzápětí Daniel Tetour.

Můžete přiblížit celou svou zdravotní anabázi?

Začalo to na konci podzimní části sezony, kdy jsem cítil bolest u kolene. Říkal jsem si ale, že je to spíš z přetížení, tak jsem to i s bolestmi dohrál. V zimní pauze to ale neodeznělo, když jsem pak začal trénovat, bylo to ještě horší, tak jsem šel na vyšetření. A tam mi našli malou trhlinku u úponu z vnější strany kolene. Nejprve se musela vyléčit ta trhlina, ale co mám poslední zprávy, tak kolem kolene je to podrážděné, možná i nějaký zánět by tam mohl být. To je to, co pořád trochu bolí. Teď jde o to, jestli to odezní, nebo to bude přetrvávat a pak se to bude muset řešit.

Takže stoprocentní to není?

V případě, že se člověk zahřeje a je v tempu, odezní to. Jakmile ale zátěž skončí, tělo začne regenerovat, je to dost nepříjemné. Bolest cítím. Stoprocentní to určitě není.

Proč jste tedy letěl na soustředění, abyste se pak vracel?

Ještě před odjezdem do Turecka jsem šel na vyšetření a bylo v plánu, že do toho dostanu injekci plazmy. Pak bych během pěti dnů mohl trénovat. A s touto zprávou jsem odletěl, doufal jsem, že to bude lepší. Nebylo. Proto jsem to musel ukončit a podstoupit další vyšetření.

Máte tedy nějakou predikci vývoje, nebo je to o tom to vyzkoušet a uvidíte, co vám koleno dovolí?

Teď je predikce, že dokud to půjde v rámci nějakých mezí a bolest nebude extrémně limitující, tak to budu zkoušet. Pokud se to ale dostane za nějakou hranici, budu si muset dát další pauzu. Sám nevím, co bude třeba za týden, čtrnáct dní. Je to nepříjemné.

Před týdnem jste ale hrál za B-tým v Třinci. Jak jste se cítil a nebál jste se zranění? Prý se hrálo v až nefotbalových podmínkách.

Byl jsem rád, že jsem si po delší době zahrál zápas. Ale jak jsem říkal – když se to zahřeje, je to lepší. Dá se to vydržet a hrát. Jde o to, jak dlouho takhle budu moci fungovat a hrát přes bolest. Pokud jde o podmínky, hrozilo třeba podvrtnutí. Terén byl špatný, místy zmrzlý. Nebylo to ideální. I když v první půli to bylo ještě vcelku hratelné, potom ale začalo sněžit a to už bylo zlé. Po fotbalové stránce cítím pokles kondice, chybí mi zapojení do zápasů, kdy člověk cítí, že může hrát každý týden. Jinak to není špatné.

Jaké pro vás bylo dosud sledovat spoluhráče z televize, nebo maximálně tribuny?

Změna. Poprvé jsem měl možnost se takhle podívat z tribuny na zápas. Seděl jsem vedle fanoušků, to byl příjemný zážitek, protože jsem poznal, jak to lidi vnímají. Když jsem už nemohl být na hřišti, tak jsem si to takto zpříjemnil. Radši bych ale už hrál.

A co jste se od fanoušků dozvěděl?

(pousměje se) Asi se mi potvrdilo, že pokud se výsledkově nedaří, tak řada fanoušků takovými fanoušky není. Ale v mém případě to byl zápas se Sigmou, kdy se nám podařilo dát vítězný gól, takže po skončení odcházela většina spokojena.

Možná kdybyste byl na tribunách o týden dříve proti Teplicím, tak byste si z toho odnesl jiný zážitek, co říkáte?

(zasměje se) To by bylo zajímavější a záživnější, ale to mi přibyl ještě covid, který mě také přibrzdil. Proto jsem tam nemohl být.

Lze říct, že tohle zranění bylo pro vás nejhorším v kariéře?

Když mi bylo čtrnáct patnáct, utrhl jsem si zadní stehenní sval. To jsem nehrál přes půl roku. Během profesionální kariéry jsem měl jednou potíže s vazem v kotníku, jinak nic. Tady bylo nejhorší, že jsem nedostal přesnou diagnózu, abych věděl, že nebudu hrát měsíc, a pak to bude dobré. Místo toho byly predikce, že si týden odpočinu, a ono to bude v pohodě. Jenže nebylo. A není ani teď.

Klub přivedl do středu zálohy Dominika Janoška, stáhl si Jiřího Boulu z hostování. Jak se vám noví konkurenti jeví?

Tak konkurence… Já myslím, že zrovna tito kluci jsou ladění víc defenzivně. Já je beru tak, že s nimi budu moci hrát, pomohou nám, abychom hráli lépe. Holt nastupovat bude ten, kdo bude lepší, aby to pro všechny bylo prospěšné.

Vnímáte ale, že fanoušci k vašemu návrat vzhlíží, berou to jako další z článků k tomu, aby se zlepšovaly výkony týmu? Podobně jako tomu bylo u Jana Laštůvky, či Davida Lischky.

Občas mi to někdo řekne. Ale možná je to z důvodu, že na podzim jsme měli výsledky a i herně jsme to zvládali asi lépe. Teď ten jarní start je výsledkově výborný, projev v některých zápasech ale nebyl optimální. To je asi to, co nyní fanoušci čekají a doufají, že by se mohlo změnit. Uvidíme. Samozřejmě plnit ta očekávání nebude lehké, navíc jako jednotlivec těžko člověk sám něco zmůže. Ano, může přispět, když pojedou všichni na maximum, aby tým byl ještě o level výš. Sám ale v české lize si nemyslím, že lze tým strhnout o kus dopředu.

Hrajete proti Liberci, který vede bývalý kouč Baníku Luboš Kozel. Jaké to pro vás bude na rozjezd?

(pousměje se) Určitě to bude i kvůli trenérovi motivace. To ale asi i pro něj. Myslím si, že proti nám bude stát tým, který se snaží hrát fotbal, kdežto my asi budeme víc čekat a spoléhat na jejich chyby. Jednodušší hra a protiútoky, to je nám teď bližší. Zajímavá konfrontace dvou rozdílných stylů hry. Mohlo by přijít i hodně lidí, protože restrikce jsou nulové. Věřím, že jsme fanoušky dobře naladili a snad jich dojde co nejvíc. Asi budu ze začátku na lavičce, ale těším se, až fotbal zase uvidím z jiného úhlu, než z tribuny. Snad to pro nás bude mít šťastný konec.

Baník aktuálně bojuje o čtvrté místo, které může být pohárové, ovšem to se ve středu otřásalo v základech. Sledoval jste bitvu MOL Cupu mezi Spartou a Jabloncem?

Bohužel jsem to neviděl, jen průběh skóre. Pro nás to naštěstí dopadlo nejlépe, jak mohlo a zachránilo zbytek sezony, že stále máme o co hrát.

Určitě jste se o tom v šatně bavili, jaké je to fandit Spartě?

(pousměje se) Jo, tak ty názory tam občas padly, že Spartě fandit nemůžeme, ale v této chvíli je to pro nás jedna z mála možností, jak se do pohárů dostat.

Na druhé straně třetí Sparta v tabulce také není daleko, navíc se nenachází v ideálním rozpoložení…

Asi je pravda, že není v optimální formě, ale pro nás bude měřítkem nadstavbová část, kde budeme hrát se soupeři z top šestky. To bude ideální zkouška toho, jestli si ty poháry zasloužíme, nebo ne. Když si to neuhrajeme, tak asi těžko budeme moci přemýšlet na úspěch v Evropě. Ale už nám to začne dřív, protože Slovácko, Sparta a Plzeň nás čekají ještě teď v té základní části. Uvidíme. Budou to dost vypovídající zápasy.