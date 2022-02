Každého baníkovce asi negativně zasáhl sobotní výsledek i výkon. Zklamání. Jinak to nazvat nelze. Proti předposlednímu týmu tabulky zvlášť. Zaujalo mě, že se před zápasem mluvilo o možném podcenění. Nemyslím, že by Baník mohl někoho podceňovat. Nezvládl generálku na Slavii, a i v Boleslavi byl soupeř osmdesát procent zápasu lepší. Pokud by si to uvědomili, nemohou Teplice podcenit.

Štěstí bylo už v úvodu, že sudí neuznali gól na 1:0 pro Teplice. Alarmující. A pak už se to valilo. Trenér po zápase přiznal i vlastní chyby, s čímž souhlasím. Hra nevypadala dobře a v tom rozestavení snad Baník také nikdy nehrál. Je jednoduché teď říkat, co se mělo, nebo nemělo udělat – rádoby odborníků je spousta – ale když to vezmu korektně, poločas změny vyžadoval.

Nabízel se samozřejmě Chlumecký. Proč do utkání nezasáhl Lischka, trenér vysvětlil, a těžko se mi hodnotí, jak je na tom Pokorný. Chtělo to ale impulz. Chlumecký prohrával do očí bijící souboje, nebo se jich ani neúčastnil. V té mizérii však nebyl sám. Hořela celá obrana i záloha, on byl jen nejvíc vidět. Navíc oba jejich útočníci hráli velmi dobře, stejně jako celé Teplice.

I u nich musíme hledat důvody výsledku a obrazu hry. Jsou dole, ale líbily se mi. Šlapaly, nic nedaly zadarmo a byly odměněny.

Baník může jít výš, fanoušků je mi líto. Sedm let vězení je moc, prohlásil Lukeš

K sestavě bych měl ještě jednu poznámku. Respektuji, že ji dělá trenér, který hráče, jejich stav i rozpoložení podrobně zná. Zaráží mě ale, proč nehraje Buchta. Tomu nerozumím. Podle mě je to jeden z nejlepších hráčů v Baníku v poslední době. A když už není v základu, proč tam jde až dvacet minut před koncem za stavu 1:3? Co tam má takhle udělat? Takový hráč mi tam chyběl.

Baník není první ani poslední mužstvo, kterému se nepodařil domácí zápas v roli favorita. To se stane i lepším. Nevěřím, že kluci nechtěli vyhrát. Nepůsobili ale dojmem, že za vítězstvím šli a rvou se o to, aby tabulkou šli nahoru. Že páté místo nestačí a mají touhu stíhat vedoucí trojici. Škoda. Ztratili Slovácko, Sparta i Plzeň. O to víc porážka mrzí. Jako fanoušek a bývalý hráč nevěřím ani tomu, že za této situace v lize panuje s pátým místem spokojenost. Chtějí poháry, musí tedy výš.

Je nutné to uchopit za správný konec. Baník spadl na zadek, potřebuje se oklepat, najít důvody, proč se tak stalo. Naštěstí je tu další domácí zápas. Nezbývá než Olomouc porazit a pracovitostí i pokorou se nastartovat k dalším dobrým výkonům i výsledkům.

Doufejme, že i přes tento zápas jsou lidé po fotbale hladoví, v sobotu přijdou a pomůžou. Třeba sedm tisíc na stadionu by byla paráda. Sám jsem v očekávání, jak mužstvo zareaguje.



PROFIL AUTORA:

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. V reprezentaci odehrál dva přátelské zápasy, vstřelil v nich dvě branky.