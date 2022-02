Film Nejlepší u nás zažil úspěšnou premiéru na podzim loňského roku, v ostravských i polských kinech jej zhlédly téměř dvě tisícovky diváků, ti další dostanou unikátní snímek možnost vidět nyní z pohodlí svého domova. Baník Ostrava spolu s projektem Bez frází totiž snímek za poplatek uvolňují také do internetové premiéry.

Během pěti dnů, od středy do neděle, tak budou mít zájemci v předem vymezených časech možnost nevšedním způsobem nahlédnout nejen do kabiny fotbalového klubu ve vypjatých zápasech loňské sezony, ale také do duší fanoušků, kteří Baník podporovali za plotem i v časech, kdy je koronavirová opatření nepustila na stadion.

Soubor minipříběhů několika různorodých osob, jimž Baník jednou provždy vstoupil do života, utváří spolu s realnými záběry do kabiny ostravského týmu obraz regionu, kde modro-bílé barvy fotbalového klubu spojují místní obyvatele jako nikde jinde v Česku.

Zdroj: Youtube

Snímek ukazuje nejen motivační proslovy Ondřeje Smetany, který dovede tým k vítězství v derby s Opavou a málem i k senzační remíze v Edenu, kde Baník proti Slavii až do poslední akce zápasu i v deseti sahal po bodu.

Divák zažije i výbuchy vzteku a zklamání vyloučeného Martina Filla, nebo skutečné osudy fanoušků, pro které Baník znamená představuje životní styl. A je jedno, jestli jde o někdejšího šéfa kotle Hrnka, který před léty přímo na zápase Baníku málem zemřel, nebo nevidomého fanouška, který Baník na tribuně zápas co zápas podporuje, přestože před lety vinou vážné nemoci přišel o zrak.

Jak se na film Nejlepší u nás podívat?

Vstupenky na on-line promítání filmu jsou k dispozici na serveru www.goout.cz. Po zakoupení vstupenky Vám ve vámi vybraný termín přijde na e-mail odkaz na webové stránky, kde bude možné film Nejlepší u nás!!! během čtyřiadvaceti hodin od obdržení e-mailu kdykoliv a na jakémkoliv zařízení zhlédnout.

Unikátní je i pohled majitele klubu Václava Brabce, který ve filmu otevřeně přiznává, že od svého příchodu do Baníku ze svého investoval už více než 400 milionů korun, protože dle svých slov nerozumí tomu, proč někdo dělá fotbal, jen aby se v lize zachránil.

„Film ukazuje Baník a všechny lidi kolem něj takové, jací ve skutečnosti jsou. Dokument je stejně jako náš klub přímý, někdy drsný, ale umí dojmout. To jsme přesně my. Fotbalisté a fanoušci z hornického města. Baník není nedělí škola, ale srdce máme všichni obrovské," hodnotil film po jeho uvedení kouč Ondřej Smetana.

„Já ho dělám proto, abych s Baníkem jednou vyhrál titul," říká Brabec. A spolu s dalšími fanoušky se přímo ve filmu nevzdává myšlenky, že by jednou v Ostravě mohl vyrůst nový ryze fotbalový stadion. Že by se Baník jednou mohl vrátit nejen do evropských pohárů, ale také na slezskou stranu řeky Ostravice.

Snímek Nejlepší u nás bude na internetu ke zhlédnutí tento týden v pěti termínech každý večer od středy do neděle. On-line vstupenka se na serveru GoOut.cz prodává za 150 korun, po jejím zaplacení mám v předem daný termín do e-mailu autoři zašlou odkaz, na kterém budete moct během následujících čtyřiadvaceti hodin zhlédnout.

Tvůrci z projektu Bez frází vám navíc k dokumentu o Baníku stejným způsobem automaticky zpřístupní i své předchozí dva sportovní dokumenty Cheza je jen jedna a Žokejové - Cesta na Velkou pardubickou.

Část z každé prodané vstupenky navíc projekt Bez frází věnuje fanouškovskému spolku Baník Baníku. Nákupem vstupenky se také každý automaticky zařadí do slosování o deset hodnotných cen, mezi kterými je například dres Baníku Ostrava podepsaný padesáti legendami klubu.

Přímý odkaz na prodej vstupenek:

https://goout.net/cs/nejlepsi-u-nas+dva-filmy-bez-frazi/ezgjwog/