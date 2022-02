ŠIMON FALTA

Asi se nedostal do tolika útočných výpadů, jak očekával, nebo by si přál, nebyl příliš nebezpečný. Jeho šanci včas zablokoval Douděra. Naopak dozadu byl poctivý, bránil. Nebyl líný na krok, bojoval, dřel. Jeho výkon ještě víc vyčníval po tom, co byl v 63. minutě stažen ze hřiště.