DANIEL TETOUR

Daniel TetourZdroj: FC Baník Ostrava

Záložník, 27 let

Bilance: 23 zápasů, 1700 minut, 4 góly, 2 asistence

Hodnocení Deníku: Další smolař a jeden z klíčových aspektů výsledků Baníku v roce 2022. Vyhlášeného technika po skvělém podzimu v zimě trápilo zranění. V průběhu jara se sice vrátil, ale spasitelem pohárových ambic se nestal. Do formy se nedostal. V závěru sezony si navíc opět sedl na marodku. Známka Deníku: 2 (podzim 1)

Komentář Martina Lukeše: „Na podzim velmi dobrý, bohužel se zranil. Nevím, co se stalo, že se to táhlo přes zimní přípravu až do jara. Pak do toho naskočit nebylo lehké, zvlášť když se nedařilo a on to měl vytrhnout. Je to pro něj i klub velká škoda, protože pokud by byl zdravý, byl by na tom Baník mnohem lépe.“