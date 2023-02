ZMĚNA ROZESTAVENÍ?

Teoretická varianta. V situaci, kdy jsou nerozehraní Michal Frydrych a Jaroslav Svozil, který se navíc stále dává dohromady, zbývají Pavlu Hapalovi pouze tři stopeři – Bitri, Lischka, a Pojezný. Za jistých okolností si lze představit nasazení tohoto tria přímo od první minuty. Na druhé straně: ačkoli trenér v minulosti nasazení systému se třemi stopery nevyloučil, zatím do toho v přípravě nikdy nešel, a to ani ve středu s Frýdkem-Místkem. A že by Pavel Hapal se svými kolegy nasadil a zkoušel významnou novinku v době, kdy potřebuje stůj co stůj tři body? Navíc proti soupeři, který schéma (3-5-2) úspěšně aplikuje? „O sestavě máme víceméně jasno, váháme u jednoho dvou jmen, ale důležitý bude i zdravotní stav,“ zůstal tajemný Pavel Hapal. Pokud by k tomu ale došlo, při absenci Ladislava Almásiho, který by ale mohl být připraven už na lavičce, se pravděpodobněji než 3-5-2 jeví spíše 3-4-3.

10. kolo první fotbalové ligy: Baník Ostrava - Dynamo České Budějovice, 1. října 2022, Ostrava. (střed) David Lischka z Ostravy.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň