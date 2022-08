Na samotné utkání si už sedmatřicetiletý útočník třetiligového Frýdlantu nad Ostravicí moc nevzpomíná. Vybavuje se mu ale dění před výkopem. „Seděli jsme v kabině a já do bedýnky pustil Lucku Vondráčkovou, píseň Vítr. Všichni kluci mi hned začali nadávat, co to pouštím, ale vyhráli jsme, a pak jsme to hráli před každým zápasem,“ přibližuje po letech Varadi. „Lucka nám pomohla, asi jsme pak byli jako vítr na hřišti,“ směje se.

Jubileum legendy! Trenér hvězd Baníku slaví 90. Neuvěřitelný věk, říká Kosňovský

Vzpomněl si ale ještě na jednu pozdější příhodu. „Myslím, že nás trénoval Karol Marko, měla se mi narodit dcera, ale my tam hráli právě v neděli večer. Trenér mi řekl, že mě neokrade, abych nebyl u porodu, nevzal mě a v sobotu se narodila. A vidíte? Zase Jablonec! Prostě asi osudový soupeř,“ podotýká Adam Varadi.

Důvod, proč se Baníku v Jablonci nevedlo, viděl i v čase zápasů. „Hrávalo se tam kvůli televizi i v neděli v osm večer. Cesta nebyla příjemná, vyjížděli jsme už v sobotu a celý víkend strávili na hotelu. Možná to hrálo roli. Bylo to těžké, a jak říkám, pro body se tam nejezdilo. Nebyly to dobré štace,“ připomíná Adam Varadi.

„Navíc tam nechodí davy, spíše jen pár lidí, k tomu mají malý kotel, který celkem nadává a cokoliv v tom prostředí řeknete, je to slyšet. Prostě nic jednoduchého,“ pokračuje. „Ale doma jsme je poráželi. Ještě na starých Vítkovicích, kde nás přesunuli z Bazalů, tak jsme vyhráli, když jsem přehazoval Špita,“ dodává Varadi.

Lukeš: Hra na schovávanou do ligy nepatří! Příště může být kotel Baníku ostřejší

V tomto týdnu Baník prodělal čistku ve svém kádru. Angažmá si mohou hledat obránci Martin Chlumecký, Jan Juroška a Jakub Pokorný, potažmo také záložník Lukáš Budínský. Varadi však trenéru Pavlu Vrbovi, pod nímž působil v mistrovské ročníku 2003/04 v Baníku, a poté i v Plzni, věří. „Prožili jsme toho spolu spoustu,“ přiznává. „Pamatuji si, jak z Havířova jezdil ve Škodě 105, nebo 120. pořád mu to vařilo, ale říkal, že hlavní je dojet,“ usmívá se po letech.

„Já myslím, že trenér Vrba je zkušený a v lize i ve světě toho zažil tolik, že Baník nakopne. U fanoušků má delší dobu hájení, než jiní trenéři, takže bude mít větší pokoj na práci. Ale chtěl bych, aby to kluci zlomili už teď, protože se na začátku sezony nedaří. V Jablonci to bude těžké, ale už to není ten soupeř, co býval. Řekl bych, že z toho bude remíza,“ odhaduje na závěr Adam Varadi.