Bizár v Plzni! „Baníkovec" Falta hrál proti Viktoriánům, pak s nimi slavil titul

Angažmá Koncevého zhatila válka na Ukrajině a administrativní překážky. Česká vláda totiž v reakci na rozpoutání konfliktu pozastavila vydávání víz běloruským občanům s výjimkou humanitárních případů. „Momentální legislativa neumožňuje ani uvažovat o tom, že by tu zůstal. Vrátil se tedy do Běloruska,“ vysvětlil Alois Grussmann.

Falta s Janoškem přišli z Plzně, Ekpai ze Slavie, Koncevoj z Ruchu Brest. Falta nastoupil za Baník do 13 zápasů (0+0), Ekpai do 7 zápasů (0+1), Koncevoj také do 7 zápasů (0+0) a Janošek do 4 zápasů (0+0).