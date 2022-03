DANIEL TETOUR

Daniel TetourZdroj: FC Baník Ostrava

Přesně po čtyřech měsících se vrátil do základní sestavy. Ačkoli nepodal ideální výkon – což se dá vzhledem k absenci chápat – po hříchu patřil v týmu Baníku k lepším. A mohl i skórovat. V prvním poločase branku minul, ve druhém mu tutovku vychytal Bajza. Být to v 54. minutě 1:3, třeba by závěr byl dramatičtější.