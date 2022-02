Pokorného nůžky! Gól, o kterém se teď hodně mluví. Nádherný. Musím přiznat, že já takový naživo ještě neviděl. V zápasech zahraničních lig asi ano, ale na vlastní oči? Nevybavuji si. Je to ale pohádka. Hlavně pro Pokorného, protože podal spolehlivý výkon. Uhrál si svoje. Nepouštěl se do složitějších věcí, rozehrávku nechal správně na Lischkovi a hleděl si svého. Nakonec to korunoval nádhernou brankou, která rozhodla zápas. Těžko se to vyjadřuje slovy, protože to byla fantazie, která se jen tak nevidí.

Líbil se mi ale hodně i Lischka. Vnesl do hry klid, rozehrávku, nezmatkoval, nenakopával, v pohodě i obešel napadajícího protihráče. Bylo znát, že má přehled. Velmi dobrý zápas. Investice do něj byla velká, ale ne zbytečná. A nelze zapomenout na Laštyho. Ne protože je můj kamarád, ale protože bez něj by to nešlo.

V prvním poločase byl Baník lepší, aktivnější, bylo tam několik sprintových náběhů křídelních hráčů a útočníků, rychlý přechod, ale nepodařilo se to nikdy dotáhnout. Škoda. Pak se do hry i šancí dostala Olomouc, ale Lašty dvě tutovky zlikvidoval. Stál jsem za brankou a bylo to fantastické. Co se týká čáry, reflexů, to je jeho. V tom je mezi nejlepšími v lize, ne-li úplně nejlepší. Těžko se mu dává gól. Mužstvu se pak hraje výborně, když ví, že v brance skončí jen mimořádná střela. Tím položil základ pro vítězství.

Ale tím nechci nechat zapomenout na Budinského, na podzim tým nejednou podržel. Chycená penalta Dočkalovi proti Spartě, to byl jeden z mých největších emočních zážitků na fotbale. Extáze! Pokud ale bude Lašty zdravý, asi bude muset na svou šanci čekat.

Laštůvka, Lischka, Pokorný, to byl takový klíčový trojzubec. Ale možná bych tam přidal ještě jednoho hráče. Hodně se mi líbil Kaloč. Byl ve hře hodně cítit, měl řadu odražených míčů, držel střed pole. Zařadil bych ho k těm třem.

Vítězství se nerodilo lehce. Ale znovu pomohla standardka. Jako už několikrát v sezoně. Toho se Baník musí držet dál, protože z nich dává hodně branek. Má je prostě zmáknuté. Fleišman je kope dlouhodobě dobře, přidal se i Boula. A v pokutovém území?Almási, Klíma, Pokorný, Lischka a další. Všichni už nějaký ten gól hlavou dali, mají schopnost se prosadit, být nebezpeční a góloví.

Zaznamenal jsem i názor, že tlak Olomouce začal odchodem Kuzmanoviče. Těžko říct, ale tah trenérů to byl logický. Chtěli jít za vítězstvím v domácím zápase, nikoli hájit stav 0:0. Tak tam poslali druhého útočníka. Zvlášť když tam mají střelce ve formě, jakou má Klíma. Tak proč ho tam nedat? Naprosto s tím souhlasím.

V takovém případě na to ale musí reagovat a podle toho pracovat záloha, že tam není podhrotový hráč, nýbrž dva útočníci. Proto tam byla pasáž, kdy Sigma byla lepší a Baník přehrávala. Každopádně tah s druhým útočníkem vidím jako dobrý. Byl to jasný signál, že chtějí dát gól. A vyšlo to!

Nejdůležitější jsou tři body, které se počítají a týmu pomohou. Stejně jako lidi. Baník jim musí za podporu poděkovat, protože přišlo šest tisíc lidí, ve druhém poločase jsem byl v kotli a byla to bomba. Famózní. Čím víc fanoušků bude chodit, tím lépe. Tohle bude velká síla Baníku ve zbytku sezony!

