Rodák z Prahy přišel do Karviné v průběhu sezony 2014/15 ještě ve druhé lize, a to na hostování z pražských Bohemians, které se následně změnilo v přestup. S Karvinou vybojoval historický postup do nejvyšší soutěže.

„Lukáš to tady velice dobře zná a já pevně doufám, že naváže na své první, pět let dlouhé angažmá. Budeme na něj spoléhat, protože všichni víme, co umí,“ prohlásil Lubomír Vlk, sportovní ředitel MFK Karviná.

Budínský se s Karvinou rozloučil po sezoně 2018/2019. Po konci smlouvy zamířil do Mladé Boleslavi. Minulý rok ho koupil ostravský Baník, ve kterém se však výrazněji do základní sestavy neprosadil. V minulém týdnu byl přeřazen do třetiligové rezervy a dostal svolení hledat si nové angažmá. To se mu taky rychle podařilo.

„Karviná o Lukáše měla dlouhodobý zájem, který ještě zesílil od minulého týdne. Vzhledem k tomu, že u nás neměl takové vytížení, jak by si sám představoval, je to nejrozumnější řešení pro obě strany,“ vysvětlil Alois Grussmann, sportovní ředitel FC Baník Ostrava .

Budínský přišel do Baníku v létě 2021 z Mladé Boleslavi a modrobílý dres oblékl v pětadvaceti ligových a třech pohárových zápasech. Připsal si jednu trefu.