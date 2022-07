Především chci říci, že stále běží výroční rok 2022, což znamená, že stále probíhají oslavy sta let Baníku. Blíží se velký festival BANÍK100FEST, stále je otevřena velmi úspěšná výstava BANÍKEXPO v Dolních Vítkovicích. Dosud se nám oslavy, myslím si, dařily na jedničku, takže v tom chceme nadále úspěšně pokračovat.

A když oslavy skončí?

Od celého průběhu oslav se budeme chtít odrazit dál. Myslím si, že po covidu nás oslavy patřičně nastartovaly, nakopl se zase i zájem fanoušků, takže budeme chtít v podobném duchu pokračovat. Samozřejmě, těch akcí teď bylo v rámci oslav hodně, po jejich skončení může nastat určité zpomalení, ale od Nového roku se budeme chtít zase vrátit do tempa z období oslav tak, abychom se, pokud jde o návštěvnost zápasů, vrátili do doby před covidem, kdy jsme byli v průměru nad hranicí deseti tisíc diváků. Je to samozřejmě do značné míry věc sportovních výsledků a toho, jak se bude mužstvu dařit. Tady věřím, že kluci a realizační tým udělají z hlediska dobré propagace na hřišti maximum. Ale je taky hodně na nás, na marketingu, abychom dali lidem důvod přijít, aby o Baníku věděli, aby byl pořád na očích.

V minulosti jste se vydali prezentovat klub do do Havířova a Frýdku-Místku. Budete v těchto akcích pokračovat?

Tyhle projekty byly svým způsobem takovými pilotními pokusy, s nimiž nám vydatně pomáhaly i tamní aktivní fankluby, za což jim patří velké díky. My víme, že Baník má fankluby prakticky po celém Slezsku a na mnohých místech Moravy. Už máme naplánovanou další podobnou aktivitu, ta se bude tentokrát zaměřovat na ostravská sídliště, a pak se zase z Ostravy vydáme do okolních měst. Uvidíme, zda znovu do Frýdku-Místku a Havířova, kde je základna asi největší, určitě se ale vydáme do dalších měst a budeme v nich Baník prezentovat.

Marketingový manažer fotbalového Baníku Ostrava Jan Krejčíček.Zdroj: archiv Jana Krejčíčka

Do nové sezony vstoupil Baník ve výročních dresech, to se však na konci roku změní…

Do nové sezony jsme nastoupili samozřejmě nadále ve výročních dresech, změnila se jen loga některých partnerů. Nejvýraznější změnou je logo Fortuny coby generálního partnera na hrudní části dresu. V těchto dresech budeme hrát do prosince, v lednu pak dojde ke změně, že místo výročního loga už začneme používat klasické baníkovské.

Které novinky budete prezentovat v souvislostí se zápasovou produkcí?

Tady jsme si jako takovou ostrou zkoušku vzali zápas se Celtikem. Zkusili jsme si, jak lze produkci posunout. Proto jsme vzali na plochu live kameru i moderátora. I když jsme museli na poslední chvíli improvizovat, protože nám byl ze zdravotních důvodů několik hodin před výkopem nucen odříct účast Ondra Novotný. Ale i tak si myslím, že to mělo úspěch. V tom chceme pokračovat, zvažujeme, že moderátor bude mít pro každý domácí zápas na ploše zajímavého hosta. Jestli se nám to povedlo, to už ostatně mohou fanoušci během úvodního domácího střetnutí posoudit sami. Podobně je to i s občerstvením. Pro utkání s Celtikem jsme se pokusili posílit občerstvení v maximální možné míře, dělali jsme vše, co nám dovolila momentální situace i s ohledem na startující Colours, kvůli čemuž byly k dispozici jen dva beerjety, tedy zařízení na automatické čepování piva. Tanky jsme rozšířili, jak to šlo, na déčku jsme dokonce vysadili ploty, abychom mohli umístit nějaké stánky navíc. Šli jsme tomu naproti a myslím, že to je přesně ten směr, kterým se chceme vydat. Zápas s Celtikem je pro nás motivací, protože se ukázalo, že fanoušci jsou ochotni na fotbal přijít. My budeme dále přemýšlet o tom, jak servis pro ně zdokonalovat.

Baník lákal fanoušky na domácí utkání i prostřednictvím videí s BazalBUBem. Budou se obdobná videa objevovat i nadále?

Samozřejmě, že budou. Už jsme to ostatně víceméně dali vědět úvodním videem, kterým jsme spolu s BazalBUBem zacílili na permanentky. Není sice vždycky úplně lehké najít téma, aby to bylo opravdu vtipné, ale od toho tady jsme, abychom to dokázali vymyslet. A to platí i o všech dalších marketingových aktivitách.