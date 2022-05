Tak Baník má nového trenéra! Možná rychleji, než jsme očekávali, ale je dobře, že to tak je. Navíc důležité je, o koho jde. Už jsem o tom mluvil dřív, pro mě existovaly jen dvě možnosti: Martin Svědík a Pavel Vrba. Druhá se vyplnila, a proto jsem spokojený. Je to hodně pozitivní.

Ta zpráva mi udělala velkou radost. Opačnou reakci proti tomu, že by Baník měli trénovat Hapal s Kováčem. Věřím, že to tak mají i fanoušci. Pamatuji ho v Baníku ještě z doby, kdy byl u mládeže, a pak i když byl půl roku u áčka. Ani jsem tehdy nepřemýšlel, jaký z něj bude trenér. Kariéru mu nastartoval titul, na kterém – všichni zasvěcení to vědí – měl v Baníku možná více než padesátiprocentní zásluhu. Na mužstvo měl obrovský vliv.

To dokázal i v Plzni. Myslím si, že ve Spartě udělal, co mohl a odvedl kus dobré práce, kterou Sparta v blízké budoucnosti docení. Především to, jak zapracovával řadu odchovanců a mladých hráčů, což je dobrý signál i pro Baník. Nejen že má z minulosti úspěchy, ale také chce s nadějnými kluky pracovat. Tohle bude jedna z jeho úloh i u nás.

Ale já mu určitě nechci – a ani nemůžu – určovat, co má dělat. On to moc dobře ví, co se musí s mužstvem stát, aby se posunulo výš. Doufám, že dostane dostatek prostoru a důvěry, protože klub i fanoušci věří Vrbovým kvalitám. Očekávání ale budou velká.

Osobně se na příští sezonu už teď hrozně těším. Samotného mě zajímá, co v Baníku dokáže jeden z našich nejlepších trenérů posledních deseti patnácti let. Věřím, že s podporou bývalých hráčů, vedení, fanoušků a vůbec ostravské veřejnosti toho bude hodně. Celý Baník se semkne a bude zase jednou táhnout za jeden provaz. Tak bych si to představoval. A s tím lze dosáhnout na velké věci.

Moc bych si totiž přál, abychom ze stadionu odcházeli častěji tak, jako teď po Slavii. Zahřátí u srdce, šťastní z toho, co jsou kluci schopni předvést. A věřím, že pod Pavlem Vrbou to tak bude.