Baník má první bod. Po průběhu si řekněme: zaplať pánbůh za něj. Je to zisk. Zvlášť po třech zpackaných poločasech. Ale za druhou půli v Ďolíčku zaslouženě. A díky výborným střídáním Vrby. Mě to nepřekvapilo. Věděli jsme, že nepřichází učeň, ale renomovaný trenér. Ví, co má dělat, umí reagovat. To prokázal, jeho tahy Baník nastartovaly. Tohle od něj očekávám.

Výkony Ndefeho a Tetoura byly špatné a o střídání si říkaly. U Tetoura si to těžko vysvětluji, když si ho vybavím před rokem, jak hrál doma se Spartou. Proměnil penaltu, byl plný sebevědomí, byla radost se na něj dívat. Dnes je na tom opačně, měl by si na loňský podzim vzpomenout. Tím bych ho chtěl podpořit.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Přitom výměny na první pohled nepůsobily jako posílení ofenzivy, opak byl ale pravdou. Pokorným se zpevnil střed, Bohemka přestala Baník přehrávat. S Kaločem tuto část hřiště ovládli. A Sanneh i Pojezný byli bezchybní, vyhrávali souboje, rozehrávali. Upřímně, Pojezného jsem dosud neviděl, mile mě překvapil. Určitě bych oba teď rád viděl v základu.

Nabízí se, že nastoupí sestava z druhého poločasu, ve kterém to fungovalo. Včetně Tijaniho, který musí mít teď hodně sebevědomí. Může se hrát i na dva hroťáky, Zlín přijede poctivě bránit.

Po gólu Kuzmanoviče bylo z výrazu oslavující lavičky i hráčů na hřišti vidět, že si řekli, jak to bude teď v pohodě. Že Olomouc byla náhoda. To ale byla chyba. Vypadli z koncentrace a brzy inkasovali. Dobrý centr, možná mu měl zabránit Péťa Jaroň, ale myslím si, že tam byl faul na Pokorného.

Druhý gól byl zmatek nad zmatek, to se jinak nazvat nedá. Třetí pak působí lacině, ale to, jak Bohemka aut sehrála, vyšlo na milimetry. Podle mě měl v prostoru první hlavičky někdo stát.

Zaujalo mě tvrzení trenéra Bohemky, že mohli v poločase vést 4:1, nebo 5:1. Jasně, on vidí šance, ale já byl v klidu. Když vidím frajera samotného před brankou a všichni říkají, že je to v háji, já se směju. Laštůvka většinu tohoto chytá. Už jsem si na to zvykl.

V závěru jsem věřil, že to tam ještě může padnout. Třeba po rohu. Ale ty standardky… Hrůza! Jsem z nich zděšený. Velká mužstva si tím hodně pomáhají, Baník v tom strádá. Přitom je to jednoduchý gól, hlavičkáři tam jsou, jen to pořádně zahrát. Míč musí jít před branku, ne skončit na prvním frajerovi. To jsou školácké chyby. Škoda.

Zlepšit je třeba spoustu věcí, ale Baník ukázal, že je schopný se špatným vývojem utkání a výsledkem něco udělat. Teď se může vše strhnout k lepšímu.