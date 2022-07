Před startem nové sezony, do které vstoupí svěřenci trenéra Pavla Vrby v sobotu v 16 hodin na Městském stadionu ve Vítkovicích proti Sigmě Olomouc, se zaměřil slezský klub s BazalBUBem na to, jak je důležité mít permanentku a nenechat si tak ujít již zahajovací duel s Hanáky.

Více ve videu nazvaném BazalBUB je zpět:

Zdroj: Youtube

Baník bude chtít rozehrát nový ročník FORTUNA:LIGY lépe než ten minulý, kdy padl 0:1 v Jablonci. „Chci, aby fanoušci chodili v takovém počtu, jako v roce 2004, plnili stadion, byli spokojení s tím, jak Baník doma hraje,“ řekl po svém příchodu do Baníku kouč Vrba.

„A samozřejmě, aby favoritům, kteří sem přijíždí a hrají o titul, to překazil. Tyto zápasy klub posilují, tým se posouvá. Pokud se to podaří naplnit a ještě uhrajeme výsledky s top mančafty, tak to je cesta, kterou Baník má jít,“ dodal Pavel Vrba.